Világszerte nagy az érdeklődés a magyar egészségügyi fejlesztés iránt + videó

Csodájára járnak a Semmelweis Helpnek, a Semmelweis Egyetem által kifejlesztett, ingyenes magyar tünetellenőrző applikációnak – írta a Mandiner.

A Semmelweis Help egy döntéstámogató rendszer, amely a gyermekeknél jelentkező leggyakoribb tünetek alapján segít meghatározni, hogy szükséges-e sürgős orvosi beavatkozás, vagy elég a háziorvossal való konzultáció.

Az orvost még nem váltja ki

Berta László, a Semmelweis Help mögött álló orvosszakmai csapat tagja kiemelte, hogy az applikáció nem alkalmas diagnózis felállítására, az appot a szülők segítségére hozták létre. Az alkalmazás százalékos egyezést mutat a különböző betegségekkel, és a szülők videókat, rövid leírásokat is találnak benne, amelyek segítik a tünetek enyhítését.

Az alkalmazásban a szülők profilokat hozhatnak létre a gyermekeikről, így gyorsan végigvezethetik őket a tünetellenőrzés folyamatán.

Az applikáció akár éjszaka is hasznos lehet, amikor az orvosi rendelők zárva tartanak, és a szülők gyorsan szeretnének döntést hozni arról, hogy szükség van-e sürgősségi ellátásra. Az alkalmazás ráadásul olyan gyakorlati tanácsokkal is szolgál, mint a sebek helyes bekötözése vagy a lázcsillapítás módjai újszülötteknél.

A Semmelweis Help fejlesztése több éven át tartott, és a csapat folyamatosan bővíti az applikáció funkcióit. Az egyik legfontosabb előny, hogy az alkalmazás gyorsan reagál az új egészségügyi kihívásokra.

Például amikor megerősödtek a szamárköhögés esetei, azonnal frissítettük az applikációt, és beépítettük ezt a betegséget is a rendszerbe

– mondta Kovács Eszter, az applikáció ötletgazdája, a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatóhelyettese.

Hamarosan jöhet a felnőtt verzió is

A fejlesztés következő nagy lépése a felnőttek számára készült mód lesz, amely már fejlesztés alatt áll. Az applikáció nemcsak Magyarországon népszerű.

– Arra számítottunk, hogy használják majd határon túli magyarok, de arra, hogy Kínából is letöltik, nem voltunk felkészülve – mondta Kovács Eszter. Beszámolt arról is, hogy külföldről is nagy az érdeklődés az app iránt, több licenszmegkeresés is befutott már.

A magyar orvosi szakma és a Magyar Orvosi Kamara is elismerte a Semmelweis Help jelentőségét mint hiánypótló alkalmazást.