Egyedülálló tünetfelismerő alkalmazást fejlesztett a fővárosi orvosi egyetem

Újabb területekkel bővült a Semmelweis HELP applikációja, mától a felnőtt betegségek kapcsán is használható az ingyenes tünetellenőrző alkalmazás –tájékoztatott Kovács Eszter, az applikáció ötletgazdája, egyik fejlesztője. Az egyetem kommunikációs igazgatóhelyettese kifejtette: az applikációt az elmúlt évben kiegészítették szemészettel, szülészet-nőgyógyászattal és az általános, felnőtt háziorvosi területtel.

– Az applikációt az elmúlt évben bővítettük vérnyomás-, vércukor- és a pulzusértékek megadására alkalmas panellel, továbbá szükség esetén a bevitt adatok és válaszok megadása után az algoritmus a háttérben kiszámolja a szülés várható időpontját, a beépített szemészeti panel pedig az akut helyzetek gyors felismerését szolgálja – sorolta az ötletgazda.

Jelenleg 778 tünetet és 740 betegséget tartalmaz a rendszer, utóbbihoz leírások, kezelési útmutatók is készültek, melyekhez akár tünetellenőrzés nélkül is hozzáférhetnek a felhasználók a Tudástár nevű menüpont alatt. Itt oktatóvideók, animációs kisfilmek és különböző segédletek is elérhetők, például a helyes lázcsillapításról, sebkötözésről vagy a fájdalomcsillapítás módszereiről.

Kovács Eszter arra is kitért, az applikáció elsősorban heveny tünetek ellenőrzésére használható, az elsődleges cél, hogy a betegek a megfelelő ellátási szintre jussanak.

A Semmelweis HELP applikáció segít, nehogy téves öndiagnózist állítsunk fel az internetről (Forrás: Semmelweis Egyetem)

Merkely Béla, az egyetem rektora felidézte: a Semmelweis HELP applikációt 2023. június 14-én mutatta be az egyetem a nagyközönségnek. Eddig több mint 187 ezren használták az ingyenes tünetellenőrző alkalmazást. A rendszer nem mesterséges intelligencia alapú és nem ad diagnózist, de általa hiteles, orvosszakmailag megalapozott és a laikusok számára is érthető információkhoz juthatunk arról, hogy mi okozhatja az észlelt tüneteket, mivel a felhasználói válaszok, például vérnyomás, pulzusszám, hőmérsékleti adatok alapján megmutatja az egyes betegségekkel kapcsolatos tünetegyezés mértékét.

A Semmelweis Egyetem mint Magyarország és a közép-európai régió vezető orvos-egészségügyi felsőoktatási intézménye, fontos feladatának tekinti a három fő tevékenysége – az oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás – mellett a lakossági edukációt is

– fogalmazott a rektor, kiemelve, hogy a Semmelweis HELP példa nélküli sikert hozott az egyetemnek: tavaly kiérdemelte az Év applikációja kategória minőségi díját, a debütálás után néhány hónappal megkapta Az év legjobb eHealth fejlesztése címet, és tavaly év végén az Egészségértés díj egészségügyi intézmény kategóriájának fődíját is elhozta. Nemrégiben pedig Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó jelölte az alkalmazást a Highlihts of Hungary versenyében, ahol a döntőbe került, és még néhány napig lehet rá szavazni.

Müller Cecília országos tisztifőorvos emlékeztetett, hogy az internet térhódításával különösen időszerű ez az alkalmazás, a szakemberek fontos küldetésévé vált, hogy megakadályozzák azoknak az ellenőrizetlen és hamis információknak a terjedését az online térben, amelyek téves öndiagnózishoz és öngyógyításhoz vezethetnek.

A Semmelweis HELP applikáció felnőtt modulja egy modern eszköz, amely szigorúan ellenőrzött egészségügyi információk gyűjteményét tartalmazza, és pontosan azt a célt szolgálja, hogy megbízható támogatást kínáljon a felhasználóknak

– fűzte hozzá.

A HELP alkalmazásban most már elérhető a szülészet-nőgyógyászat terület is (Forrás: Semmelweis Egyetem)

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója arról beszélt, a technológiai fejlődés egyre szorosabbá fűzi az orvostudomány és a digitalizáció kapcsolatát, és ez a projekt kiváló példája annak, hogyan segíthetik ezek az innovációk a betegek mindennapjait.

Krivácsy Péter, a Semmelweis HELP orvosszakmai vezetője hangsúlyozta, fontos, hogy jól használjuk az alkalmazást és akut panaszokat ellenőrizzenek a felhasználók, ne pedig a krónikus betegségeiket.

A szakember azt javasolta a felhasználóknak, hogy kövessék az applikáció kéréseit, javaslatait, használják a szabadszavas keresőt, és lehetőleg minél több tünetet adjanak meg, akkor működik majd jól a tünetellenőrzés. – Az alkalmazás nem törekszik, és nem is törekedhet diagnózis adására, azt mutatja meg, hogy az egészségügynek melyik szintjére kell fordulni az adott problémával – összegezte Krivácsy Péter.