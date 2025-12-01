Donald Trump Jrliberálisokközösségi média

Az ifjabb Donald Trump újra borzolta a kedélyeket

Az amerikai elnök fia egy provokatív posztot osztott meg arról, miért nem esnek teherbe a liberális nők. A kép két férfit ábrázol, s újabb vitát váltott ki a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 11:06
Donald Trump Jr, az amerikai elnök fia
Donald Trump Jr. Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
Az ifjabb Donald Trump legújabb közösségi médiás posztjában egy provokatív megjegyzést tett közzé, amely szerint egy harvardi tudós is képtelen megmagyarázni, miért nem esnek teherbe a liberális nők. A poszthoz csatolt kép két férfit ábrázol.

 

Borítókép: Donald Trump Jr. (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

