Ezek az ország legjobb mézei és mézkészítményei 2024-ben

A XV. Gyulai méz- és mézeskalács fesztiválon vasárnap hirdették ki a fajtamézek versenyének eredményét és az év legjobb magyar mézét.

2024-ben az év kiváló magyar méze a szolnoki Gujka László akácméze lett, amely elnyerte a legjobb akácméz kategória fődíját is. A legjobb vegyes virágmézet a váckisújfalui Bodnár Méhészet készítette; a legjobb napraforgómézet pedig Borhi Brigitta Örményesen. Fajtaméz kategóriában a kaposmérői Hanzel Róbert hársméze diadalmaskodott idén immár harmadik alkalommal; az egyéb fajtaméz kategóriában Tódora Zoltán repceméze hozta el az első helyezett díját Salgótarjánból. A mézkészítmény kategória első helyezettje a kecskeméti Hegedűs Gábor borsmentás akácméze lett

– közölte Árgyelán János versenyigazgató, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Békés vármegyei szaktanácsadója, a rendezvény egyik főszervezője.

Rekordlétszám

A felhívásra idén rekordszámú, 489 mintát küldtek be a méhészek az ország egész területéről. A legtöbb minta, 118 akácból érkezett, vegyes mézből mintegy százat küldtek be.

A mézkészítmények aránya is nőtt az elmúlt évekhez képest, úgy tűnik, hogy ezekre a termékekre van igény a piacon – jegyezte meg a versenyigazgató. Kevés méz érkezett idén repcéből és napraforgóból.

Az első körös zsűrizésnél a szakemberek olyan értékelési szempontokat figyeltek, mint a tisztaság, a víztartalom, a jellemző szín, a méz fajta szerinti illata, ízének tisztasága, a csomagolás, valamint a harmónia, az összbenyomás. Ezt egy laboratóriumi vizsgálat követte, ahol a víz-, a pollen- a glükóz-, fruktóz- és az úgynevezett HMF-tartalmát elemezték. Utóbbi arra utal, hogy a mézet kezelték-e hővel. Ezután a második körös zsűrizés alakította ki a végső sorrendet.

A XV. Gyulai méz- és mézeskalács fesztiválon idén is tartottak fajtaméz-bemutatót és -kóstolót; felvonultak és lovagot avattak a mézlovagrendek, megkoszorúzták Göndöcs Benedek szobrát; emellett szakmai előadásokat is szerveztek a résztvevőknek.