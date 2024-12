Megszűnt egy fontos gyógyszer támogatása, de van helyette másik

Egyoldalúan töröltette a magyar támogatotti listáról a Ventolin Evohaler terméket a forgalmazó GSK – közölte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). A termék továbbiakban támogatás nélkül, szabadáras formában, tehát a korábbiaknál drágábban érhető el a patikákban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a forgalmazó döntésére semmilyen ráhatása nincs

– hangsúlyozták.

A Ventolin Evohaler az asztmás emberek – köztük gyermekek – fulladásának enyhítését segítő gyógyszer. A készítmény javítja a tüdőben a légutak átjárhatóságát és csökkenti a mellkasi szorító érzést, köhögést.

A betegek ugyanakkor nem maradnak ellátatlanul, rendelkezésre áll helyettesítő készítmény

– hívták fel a figyelmet.

A termék pótlására a Buventol Easyhaler 200 mikrogramm/adag inhalációs por készítmény használható, amely 6 éves kortól alkalmazható. A készítmény a fiatalabbak számára is elérhetővé válik, ha egy nagykereskedő kérelmezi a külföldi behozatali engedélyt, ebben az esetben a NEAK továbbra is biztosítja a gyógyszer ártámogatását. A NEAK több nagykereskedővel is felveszi a kapcsolatot a helyzet megnyugtató rendezése érdekében – ismertették.