Átadták a Média a Családért 2024 díjakat + videó

Diós Judit, a Kossuth rádió Vendég a háznál – gyerekekről felnőtteknek című műsor szerkesztője és Nagy József újságíró, a 24.hu munkatársa megosztva kapta a Média a Családért díjat idén. Diós Judit három különböző oldalról közelítette meg az emberi élet védelmének kérdését: egy szülész-nőgyógyásszal közösen feltárta a tudományos hátteret, bemutatott egy szervezetet, amely nemcsak kampányol, hanem gyakorlati segítséget is nyújt, és megszólaltatott egy érintettet, akinek története sokaknak adhat erőt. A Kossuth rádió Vendég a háznál című műsorában elhangzott riportjáért érdemelte ki a Média a Családért díjat.

A vérplazmaadás jó cselekedet, és helyes az is, hogy a donorok pénzt kapnak a plazmából gyógyszert készítő vállalatoktól. Az ugyanakkor problémás, hogy a mélyszegénységben élő donorok könnyen megkerülhetik az előírásokat, amivel egészségüket veszélyeztetik. Nagy József, a 24.hu újságírója egy család történetén keresztül mutatta be a vérplazmaadás valóságát és szabályozásának hiányosságát, ezért a riportjáért kapta a Média a Családért díjat.

A díjazottak fejenként 500 ezer forint jutalomban részesültek, emellett pedig egy wellnesshétvégét is felajánlottak nekik.

A Média a Családért idei közönségdíját Nyíri Kata, a Magyar Katolikus Rádió tudósítója kapta. Az újságíró az internetes közönségszavazáson elnyerhető 400 ezer forintos díjat Esélyt adók című riportjával érdemelte ki, melyben egy többnyire értelmi sérüléssel élő gyermek nevelését vállaló családtípusú gyermekotthon világába nyújtott bepillantást.

– Az értékközösség megteremtése, az értékalkotás a feladatunk a Kárpát-medencében – jelentette ki Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Média a Családért díj 2024 díjátadó rendezvényen. Az államtitkár emlékeztetett: idén ünnepeljük Klebelsberg Kunó 150. születésnapját, aki mindig az egyénért, a családért, vagyis a nemzetért aggódott, mert jól tudta, hogy az egyén és a család boldogulásán múlik a nemzet megmaradása, ebben segítenek a díj jelöltjei és díjazottja.

Nacsa Lőrinc kiemelte: a körülöttünk lévő életről, a valóságról szólnak a nyertes és a díjakra jelölt sajtóművek. A család az öröm, a nehézség, a gyász, a küzdelmek helyszíne, amit a szeretet és a hála tart össze, a hálaadás pedig egymás segítésére és a megoldások keresésére ösztönöz minket.

A Média a Családért díj idén lett nagykorú, a külhoni változata is már tízéves, ez azt mutatja, hogy a minőségi magyar nyelvű sajtó összeköt bennünket határon innen és túl. Ennek köszönhetően erősödnek meg a családi értékek és szerepek, a díjban pedig kifejeződik a nemzet összetartozása

– fogalmazott.

Az államtitkár beszéde után osztották ki a külhoni Média a Családért szakmai díját, melyet idén Gruik Zsuzsa, a vajdasági Magyar Szó napilap újságírója nyert az otthonszülésről írt riportjával. Gruik Zsuzsa írásában saját élményeire és vajdasági családok tapasztalataira támaszkodva mutatja be az otthonszülés kihívásait és szépségeit. Maga is két kisgyermek édesanyja, akiknek születésekor az otthonszülést választotta, és ezt a meghatározó élményt a vajdasági közösségnek is szeretné közvetíteni. A riport nemcsak az anyák szemszögéből mutatja be az eseményt, hanem az apák szerepét is felvillantja ebben az intim folyamatban. Gruik Zsuzsanna színvonalas szakmai munkáját egymillió forinttal ismerték el.

A külhoni Média a Családért közönségdíját Varga Brigitta, a Kárpáti Igaz Szó lapszerkesztője, videóriportere és újságírója kapta. Varga Brigitta szerette volna megtudni a hosszú házasság titkát a nagydobronyi Misák házaspártól, akik tavaly szeptemberben ünnepelték az ötvenedik házassági évfordulójukat. A történetüket bemutató írás és videóriport a Kárpáti Igaz Szó online felületén jelent meg. Varga Brigitta 400 ezer forintos elismerésben részesült.

A Média a Családért díj célja, hogy a család ugyanolyan hangsúlyos szerepet kapjon a médiában, mint a való életben, ezért az elismeréssel idén is azokat a magas szakmai színvonalon készült, nyomtatásban és online felületeken megjelent cikkeket, illetve rádió- és televízióműsorokat jutalmazták, amelyek középpontjában a családok állnak. A szakmai zsűri ez alkalommal is kétszer 12 jelölt pályamű közül választotta ki a legkiemelkedőbb hazai és külhoni munkákat, a rangos gálaesten ugyanakkor a közönség által legjobbnak ítélt munkákért járó elismeréseket is átadták.