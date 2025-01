Börtönt kér az ügyész a parkolási botrány vádlottjaira

Az ügyészség Horváth Csabára, Tóth Csabára és Büki Lászlóra 6 év börtönbüntetést és 50 millió forint megfizetését, Jelen Tamásra 4 év börtönbüntetést és 30 millió forint megfizetését, Baja Ferenc egykori szocialista miniszterre 4 évet és 15 millió forint büntetés megfizetését, Molnár Zsolt egykori szocialista országgyűlési képviselőre pedig 2 év börtönt és 25 millió forint bírságot kért az ügyészség.

Az előkészítő ülés előtt Horváth Csaba volt zuglói polgármestert arról kérdeztük, tesz-e beismerő vallomást a tárgyaláson, azonban a szocialista politikus nem választolt lapunk kérdésére.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a nagypolitikáig elérő kenőpénzes ügy még 2022 februárjában robbant ki, ekkor történtek az első gyanúsítások: többek között Horváth Csabát, Zugló akkori polgármesterét is kihallgatta – az azóta tavaly augusztusban már vádiratot is benyújtó – Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Később a zuglói MSZP elnökéből, Tóth Csabából is gyanúsított lett.

A gyanú, illetve a későbbi vád szerint Tóth Csaba és Horváth Csaba 2016-ban a Zuglóban tervezett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére kerestek egy gazdasági társaságot, amellyel túlárazott vállalkozói díjban állapodtak meg, és a nyereség felére igényt tartottak.

A többek között befolyással üzérkedés és vesztegetés miatt eljáró ügyészség szerint a bevételből Tóth Csaba saját maga és Horváth Csaba részére 31 millió forintot kért és vett át, ezenfelül Tóth Csaba havonta 10-15 millió forintot, összesen legalább 250 millió forint készpénzt kaphatott. A vád szerint a két baloldali politikus osztozott a bevételen.

A pénzt átadó férfi Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa volt. Fuzikra 2021 nyarán csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival számlagyárat működtettek és 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A hamis dokumentumok a SYS IT Services Kft.-nél és a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságoknál jelentek meg. Így került képbe a zuglói parkolási ügy is, amelynél a SYS IT Services egyik leányvállalata nyerte el a parkolásüzemeltetési feladatokat.

Fuzik Zsolt később alkut kötött, és az ügyészségi nyomozók előtt részletesen beszámolt arról, hogy ki, mikor, milyen összegű korrupciós pénzt kapott a SIS Parking Kft. profitjából.

Megírtuk azt is, hogy Horváth Csaba egy Kálvin téri kávézóban juthatott hozzá a kenőpénz egy részéhez: „Horváth Csabának 3-4 alkalommal adtam át összesen kb. 10-12 millió forintot. Horváth Csaba autóval a Kálvin tér közelében, a Múzeum utcában lévő Café Company kávéházhoz jött, ott adtam át neki a pénzt. Azt is mondta, hogy ha főpolgármester lesz, akkor ezt külön is viszonozni fogja, hogy azon felül is adtam neki pénzt, ami az alapmegállapodás volt” – mondta Fuzik egyik vallomásában a hatóságoknak.