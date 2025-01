Húsz méter mély kútba zuhant egy férfi Csepelen + fotó

Közel húsz méter mély kútba zuhant egy idős férfi Csepelen – írja a Metropol.

A segítség bár azonnal érkezett, a férfit először fel kellett hozni a mély kútból, ezután tudták csak átadni a mentőknek. Ekkor már sajnos késő volt,

az idős férfin nem lehetett segíteni.

A délelőtt történt tragédia után még délután is helyszíneltek a rendőrök a csepeli kertes háznál.

Az utcában lakók elmondása szerint az idős férfi és felesége már régóta élt a csepeli házacskában, aminek kertjében már hosszú évtizedek óta ott volt a kút, de eddig sosem okozott problémát.

Itt régebben mindenhol volt ilyen kút a kertben, peremes, kávás kutakról van szó. Nagyon mély kutak ezek. Van, amelyik a húsz métert is eléri. Nekünk is volt, de mi már betemettettük

– mondta egy utcabeli férfi. Hozzátette: az idős házaspár már nehezen mozgott, ritkán mozdultak ki.

A szomszéd szerint az asszony otthon volt, mikor a szerencsétlenség történt.

Fotó: Metropol

„Valószínűleg lefedték a kutat, csak már rozoga lehetett a tető. De hogy miért ment oda, azt nem értem. Mi nem is tudtuk, mi történt, csak láttuk, hogy jönnek a mentősök meg a rendőrök, aztán pedig a tűzoltók kötéllel mentek be az udvarba. Egyikük búvárruhában volt. Szóval, valószínűleg víz is volt abban a kútban” – vélekedett a férfi.

Fotó: Metropol

Az Országos Mentőszolgálatnál a lapnak elmondták:

esélyük sem volt arra, hogy megmentsék az idős férfit.

A helyszínen a mentők már csak az idős férfi halálának tényét tudták megállapítani.