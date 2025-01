Dolgozni ment külföldre, valóra vált rémálom, ami a húszéves kecskeméti lánnyal történt Tenerifén

Egy lovardában kellett az állatokról gondoskodni, fizetségül szállást és étkezést biztosítottak. Telefonos egyeztetés után a fiatal nő útnak indult július 2-án. Megérkezésekor azt tapasztalta, hogy a körülmények – a szállás és az ellátás – rosszabbak, mint amit előre megbeszéltek. Ráadásul megtudta, hogy a munkát adó pár női tagja elutazott, így annak kedvesével és egy másik magyar párral maradt a tanyán, ők szintén munkavállalók voltak. A pár többször segített a lánynak azzal, hogy elvitték kocsival a lovardától a városig, ugyanis több kilométeres távolságra volt minden, ezért nem tudott máshogy közlekedni. Állítólag ezt szívességből tették.

Aztán az egyik éjszaka a páros hajnalban szinte rárontott az alvó fiatalra azzal, hogy tartozik nekik a fuvarokért, 115 eurót követeltek rajta és a férfi elvette a telefonját is. A sértett a készülékért nyúlt, ám ekkor a zsaroló leterítette a testével, ráfeküdt, a lány orra eltört. Addigra már annyira félt, hogy pénzt dobott a támadói felé. A csetepatéra a munkaadója is megjelent, ő is bántalmazta a lányt, akinek végül sikerült kimenekülni a házból, de egy lélek sem járt éppen az utcán. Visszament az értékeiért, de azokat elvették a támadók és a kérlelés ellenére sem adták vissza, ezért ismét az utcára ment segítségért.