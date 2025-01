Jogerős ítélet született a kispesti fehér poros ügyben

Kedden délelőtt harmadfokon a Fővárosi Ítélőtábla bírói tanácsa ítéletet hozott Dódity Gabriella rágalmazási ügyében, amelyet magánvádlóként Lackner Csaba indított a kispesti Fidesz–KDNP-s politikus ellen. Dódity korábban egy Facebook-kommentben arra utaló megjegyzést tett, hogy Lackner drogot fogyaszt. A Kúriát is megjárt hosszadalmas ügyben az ítélőtábla bírói tanácsa kimondta: Dódity Gabriella ártatlan.

Kezdetek

Az ügy 2019 tavaszán kezdődött, amikor Lackner Csaba egy Facebook-poszt alatti kommentben egy Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselőre tett becsmérlő megjegyzést származása miatt. Erre válaszul Dódity Gabriella „fehér poros orrokat” és „kihúzott csíkokat” emlegetett Lackner Csaba akkor még XIX. kerületi MSZP-s önkormányzati képviselővel kapcsolatban, utalva a politikus általa vélelmezett drogfogyasztására. Lackner perelt.

Erre ment ki az eljárás

A 2019-es önkormányzati választások kampánya során a Hír TV és a Magyar Nemzet hozta nyilvánosságra elsőként azokat a felvételeket, amelyeken Lackner Csaba akkori MSZP-s önkormányzati képviselő egy tényáron fehér port rendezget bankkártyájával. Ezen túlmenően számos hangfelvétel is napvilágot látott, amelyeken kifejezetten hallható, ahogy, a szereplők kifejezésével élve, épp „szívnak”.

Tekintve, hogy a Lackner által sérelmezett kijelentés jóval előbb történt a botrány kirobbanásánál, Dóditynak azt kellett bizonyítania, hogy már 2019 tavaszán is tudomása volt az MSZP-s politikusok esetleges droghasználatáról.

A per

Az első ítéletre 2021 februárjáig kellett várni, akkor a XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság Lackner javára döntött. Az akkor már ex-MSZP-s önkormányzati képviselő 180 órányi közmunkát és másfél millió forintnyi sérelemdíjat kért, a bíróság azonban csupán 34 ezer forintnyi perköltség megfizetését tartotta szükségesnek. Dódity fellebbezett, mivel a bíróság nem engedte a valóságbizonyítást, vagyis azt, hogy Dódity részletesen bemutassa, nem rágalmazni akart, a valóságról beszélt.

A Kúriára került az ügy

Mivel sem az elsőfokú-, sem a másodfokú bíróság nem engedélyezte a valóságbizonyítást, Dódity védője a Kúriához fordult felülvizsgálati kérelemmel. A beadvány sikeres volt: a Kúria hatályon kívül helyezte a másodfokon eljárt Fővárosi Törvényszék verdiktjét és új eljárásra utasította a bíróságot.

Dódity Gabrielláék érvelése szerint törvénysértő volt a valóságbizonyítás elutasítása, mivel a vitatott állítás tényállítás, közszereplővel kapcsolatban történt és közérdek motiválta. A Kúria döntését közzé is tették (BH 2023. évi 151. számon) annak iránymutató, elvi jelentősége miatt. Így történhetett meg, hogy a bíróság lefolytatta a valóságbizonyítást a megismételt eljárásban, és annak eredményessége miatt másodfokon felmentette a rágalmazás vádja alól a kispesti Fidesz–KDNP 2024-es polgármester-jelöltjét – ekkor még nem jogerősen.

Valóságbizonyítás

A Fővárosi Törvényszéken a Kúria útmutatása nyomán elkezdődhetett a valóságbizonyítás, amelynek során mind Lackner Csaba, mind Dódity Gabriella tanúkat hívtak be.

A bíróság előtt az egyik tanú arról beszélt, hogy általános iskolás korában tanította Lackner Csabát, és később Kispesten közszájon forgott az az információ, miszerint a politikus drogot fogyaszt. A tanú 15 évig dolgozott a kispesti önkormányzatnál, ahol szintén hallott ilyen pletykákat.

A védelem másik tanúja építési vállalkozóként dolgozott be a kispesti önkormányzatnak. A férfi 2015 szeptemberében látogatott el Lacknerrel és másokkal a bogácsi szüreti fesztiválra. Az ott történtekről úgy számolt be a bíróság előtt, hogy a rendezvény ideje alatt egy alkalommal összefutott Lacknerrel, akinek fehér poros volt az orra, megváltozott a mozgása és a gesztikulációja, valamint „mindenáron be akart mászni a medencébe”.

A harmadik tanú vallomása szerint személyesen látta, hogy Lackner Csaba kábítószert fogyasztott. „Ittunk, szórakoztunk, előkerült a por, de nem tudom, mi volt benne. Ezzel a porral az történt, ami a videóban is látszik: rendezgette, majd összetekert pénzzel felszívták.” V. Á. ezt az információt már 2019 tavasza előtt megosztotta Dódity Gabriellával.

Ellentanú

A magánvádló, Lackner Csaba tanújának ingatlanjában készült az elhíresült felvétel, amelyen a politikus egy tányéron fehér port rendezget csíkokba bankkártya segítségével. A tanú arról beszélt a bíróság előtt, hogy ő maga sosem fogyasztott kábítószert, Lackner Csaba sem tett ilyet az ő társaságában. Kiemelte: a bemutatott videó- és hangfelvételek vágottak, manipuláltak voltak.

A másodfokú eljárásban Dódity Gabriellát felmentették a vádak alól, a Fővárosi Ítélőtábla Rédei Géza, Patassy Bence és Kertész Andrea bírák által alkotott bírói tanácsa pedig harmadfokon helybenhagyta a korábbi ítéletet, amely így jogerőre emelkedett.

Lackner Csaba nem kívánt nyilatkozni az üggyel összefüggésben, mindössze annyit közölt: további jó munkát kíván Dódity Gabriellának.