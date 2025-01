Navracsics Tibor: Zala példát mutat az ország többi részének

– Zalainak lenni különösen megtisztelő, mert az ország egyik legősibb vármegyéjeként, az első nemesi vármegyeként pontosan tudja, mi az önkormányzatiság, hogy hogyan kell talpon maradni, az évszázadok viharaiban is képviselni a magyarságot annak minden befogadó történelmi hagyományával, ahol nemzetiségre, vallásra, felekezetre való tekintet nélkül a közös célok érdekében dolgoznak együtt a polgárok – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter szombaton Lentiben.

Navracsics Tibor a várossá nyilvánítás 46. évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényen azt mondta: Zala azt is megmutatta az ország többi részének, hogy területi veszteségek, az identitásának megtörését célzó támadások közepette is hogyan tudja megőrizni ősi szimbólumait, identitását, önazonosságát. Lenti is jó példa, tipikus zalai település, amely több mint négy évtizede városként az ország délnyugati határánál nagyon fontos feladatokat lát el, ahogy az évszázadok során mindig is.

Ma már Muraszombat, Lendva, Csáktornya, Lenti, Letenye térségben azt mondhatjuk, hogy szépen lassan gyógyulnak ezek a sebek, és abban bízunk, hogy rövidesen visszatér az a prosperitás is, ami valaha ezt a térséget jellemezte

– mondta Navracsics Tibor.

A miniszter szerint városnak lenni nemcsak urbanisztikai és közigazgatási kategória: Lenti járásszékhely, a térséget szervező ereje van, és a térség határain túl nyúló kisugárzással bír a közlekedés és az ipar területén.

De egy város nem ér semmit, ha csak közigazgatási és urbanisztikai kategória, ha nem válik közösséggé

– tette hozzá, majd azzal folytatta: Lenti olyan közösség, amely periférikus helyzetben van az országhatár miatt, ugyanakkor a közigazgatási és adminisztrációs határokat félretéve azt mondhatjuk, hogy itt van Közép-Európa közepén.

– A városnak adatott egy pluszfelelősség is a többi magyarországi városhoz képest, hogy tanítsa meg a polgárait és a határ másik oldalán lévő települések polgárait is, hogy a nemzeti hovatartozás nem minden, és főleg nem elválasztó tényező – emelte ki Navracsics Tibor.