„Szerettük volna a legminimálisabb kárt okozni” – beidézték a rongáló momentumos képviselőt

Tóth Endrét, a Momentum politikusát tanúként hallgatta ki a rendőrség a karmelita kolostor előtt elkövetett korábbi rongálás miatt. Az ellenzéki politikus a rendőrség épülete előtt azt állította: papíron tanúként hallgatták meg, de szerinte az első pillanattól világos volt, hogy eljárás alá vont személyként őt is meg akarják vádolni szabálysértéssel. A jogászbőrbe bújt országgyűlési képviselő nem fejtette ki, hogy ez hogyan történt, de láthatóan nagyon megsértődött, hogy felelősségre vonták.

– Azt is mondták, hogy mindössze 25 ezer forint volt az a kár, ami a 2023. augusztusi kardobontások során keletkezett. Egyszerűen elképesztőnek tartom, hogy egy ilyen apró kár miatt, amit egyébként egy illegálisan felállított, valójában nem építési területen lévő kordon elbontása okozott,

nyilván szerettük volna a legminimálisabb kárt okozni, emiatt ekkora ügyet kavarnak az egészből.

Aktivistáinkat zaklatják, vegzálják, és engem is beidéznek, egyébként a mentelmi jog megsértésével és az eljárási szabályoknak a kikerülésével gyakorlatilag a hivatali visszaélést megvalósítva – fejtegette a momentumos országgyűlési képviselő, ezzel elismerve, hogy kárt okoztak, miután több alkalommal randalíroztak a Miniszterelnöki Hivatal előtt, ráadásul a szavaiból kiderült: ő valószínűleg arra számított, hogy a mentelmi joga mögé bújva ezt következmények nélkül megteheti.

Sajnálkozott is, mint mondta: tanúként az ember teljesen másra számít, más jogai is vannak, mintha eljárás alá vont személyként hívják be. Ami vele történt, az

Tóth Endre saját olvasatában a jogállam csorbulását és a rendőrség elképesztő eljárását mutatja.

Az ügy előzménye, hogy 2023-ban a Momentum politikusai és aktivistái csoportba verődve többször vonultak a karmelita kolostor elé. A tüntetők újra és újra kidöntötték a felújítás alatt álló épület körül felállított kordonokat, majd azokon ülve igyekeztek megakadályozni, hogy a kordonokat helyre lehessen állítani.

Az Európa-nap alkalmából történt kordonbontáson ott volt szervezőként Hadházy Ákos is, akinek a bíróság végzése alapján százezer forintos büntetést kellett fizetnie. A Pesti Központi Kerületi Bíróság ezzel a döntéssel a rendőrségnek adott igazat. Hadházy volt az első jogellenes tüntetés szervezője.

Borítókép: Kordonbontás a karmelitánál (Forrás: Facebook/Fekete-Győr András)