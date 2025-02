Egy helyben toporog Magyar Péter előfizetős rendszerváltása

Novemberben lapunk is megírta, hogy a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre. A párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni a Tisza Pártot. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

A rendszerváltó tagság egyfajta belépőnek számít a Tisza Pártba, aminek Magyar Péter jócskán megkéri az árát, ugyanis a múlt héten ismertette, hogy legalább három hónapos Tisza-sziget-tagság és legalább háromhavi befizetett rendszerváltókártya-tagság a feltétele a párttagságnak.

A már említett Partizán-interjúban Magyar Péter azokkal a kétes értékű közvélemény-kutatásokkal is a Tisza Párt növekvő népszerűségét akarta alátámasztani, amikről most Hadházy Ákos baloldali országgyűlési képviselő mondta ki a nyilvánvalót a Népszavának.

Vannak olyan közvélemény-kutatások, amikből levonhatnánk következtetéseket, de sajnos ha igazán megnézzük, az kimondható, hogy a fideszes szavazóbázis az egyben van továbbra is. Ezt nehéz kimondani, és nem kárörvendve mondom. Ez ténymegállapítás

– fogalmazott Hadházy.

Azt is elmondta, hogy ő látott olyan adatokat is, amelyeket nem hoznak nyilvánosságra, „amik még borúsabbak is, mint amit látunk”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)