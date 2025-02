Menczer Tamás: Megint hazudsz, Kicsi?!

Még 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket.

A rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert.

Az Index forrása hangsúlyozta, hogy ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának a felügyelőbizottsági tagja volt. A lap forrása szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel.

– A Magyar Nemzeti Bank az Opus-részvények kapcsán azonban több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt vizsgálatot folytat. Az ügyben erre a hétre Vogel Evelint is tanúként beidézték – írta az Indexnek a forrás, aki szerint két kérdés is felvetődik az ügyben.

Az egyik, honnan tudta Magyar Péter, hogy Opus-részvényeket kell vásárolni péntek délután, mert azokat hétfőn drágábban el lehet adni? A másik, Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottsági tagjaként értesülhetett-e arról Magyar Péter, hogy tőzsdezárás után az üzletember többségi tulajdonában álló Opus részvény-visszavásárlási programot jelent be, amely hatással lesz hétfőtől az árfolyamra?

Az Index úgy tudja, az ügyben hivatalos eljárás folyik.

Lapunk úgy értesült, hogy ma délelőtt meg is hallgatták az ügy kapcsán Vogel Evelint.