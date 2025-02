Borús a hangulat a baloldalon, Hadházy Ákos leleplezte a manipulációs kerekasztalt + videó

Újabb ellenzéki szereplő leplezte le a közvéleménynek azt a hónapok óta zajló manipulálását, amit egyes baloldali kutató cégek folytatnak azért, hogy a kormányváltásra esélyes kihívóként állítsák be Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Ezúttal Hadházy Ákos országgyűlési képviselő szólta el magát a Népszavának adott interjújában. A politikus kifejtette: „Vannak olyan közvélemény-kutatások, amikből levonhatnánk következtetéseket, de sajnos ha igazán megnézzük, az kimondható, hogy a fideszes szavazóbázis az egyben van továbbra is”. Megjegyezte, „ezt nehéz kimondani, és nem kárörvendve mondom. Ez ténymegállapítás.” Azt is elmondta, hogy ő látott olyan adatokat is, amelyeket nem hoznak nyilvánosságra, „amik még borúsabbak is, mint amit látunk”.

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő Fotó: Polyák Attila

Hónapok óta ügyködik a manipulációs kerekasztal

Mindez nem meglepő, ugyanis hónapok óta sorjáznak a baloldali manipulációs kerekasztal cégei által közzétett felmérések, amelyek azt próbálják elhitetni a közvéleménnyel, hogy a Tisza Párt átvette a vezetést a pártok versenyében a Fidesz–KDNP-től. Mindez azonban távol áll a valóságtól, amit nem csupán a tárgyilagos elemzők állítanak, hanem érdekes módon a manipulatív kutatási eredményeket nyilvánosságra hozó cégek egyes vezetői is.

A Magyar Nemzetben korábban már részletesen feltártuk a baloldali kötődésű kutatók – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, a Republikon, a Závecz Research és az Idea Intézet – hálózatszerű együttműködését, a módszereiket, amivel igyekeznek befolyásolni a közvéleményt. A Tisza Párt előnyét megállapító kutatások hitelességét éppen a felsorolt cégek egyes vezetői rombolják, hiszen arról beszélnek, hogy félrevezetőek lehetnek a felméréseik.

Horn Gábor már januárban cáfolta a kutatási eredményeket

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Gyurcsány-kormány egykori SZDSZ-es államtitkára a múlt hónapban egymás után két műsorban is úgy nyilatkozott, hogy a felmérések nem fedik a valóságot. Előbb január 13-án az ATV Egyenes beszéd című műsorában a dombóvári időközi választás kapcsán azt mondta: „vannak olyan helyzetek, amikor a hangulat olyan egy országban, hogy elsöpri az éppen aktuális politikai erőt, és ez a hangulat most nincs”.

Tíz nappal később, január 23-án, szintén az ATV-ben nyilatkozott Horn Gábor, s így fogalmazott: „Borzasztó nagy jelentősége van az országos hangulatnak. Ha a Tisza tényleg vezetne 8-10 százalékponttal, mint ahogy szerintem nem vezet, én döntetlen körüli eredményt látok, akkor mindegy lenne” – hangsúlyozta. Horn azt is megerősítette, hogy „a Fidesz őrzi a saját bástyáit erőteljesen, őrzi a szavazóit”. (07:14-től)

Horn szövege azért különösen érdekes, mert a Republikon néhány nappal később, január 28-án friss kutatást adott közre, ami a Tisza Párt hét százalékpontos előnyét állította. Horn tehát előre lerombolta a saját intézete által publikált felmérés hitelességét, nyilvánvalóvá téve, hogy a kutatási eredményeik nem a valós helyzetet mutatják be.

De lényegében megtette ezt utólag is. Horn Gábor ugyanis január 29-én, ismételten csak az ATV-ben, úgy fogalmazott: „Én a választások előtt jóval azért a legfontosabbnak a teljes népességet gondolom. A teljes népességben körülbelül döntetlen az állás. Én most azt látom, hogy körülbelül azonos kiterjedésű a fideszes stabil szavazóbázis, és azonos az ellenzéki, a Magyar körül csoportosuló bázis. Ami különbség, az az, hogy jelenleg, és ez új elem, a fideszes szavazóbázisnál jóval aktívabb a Magyar-féle szavazóbázis.” (45:49-től)

Horn magyarázkodásnak is beillő érvelése kapcsán meg kell jegyezni, hogy a Republikon a teljes népességnél is már látható, három százalékpontos Tisza előnyt mutatott ki a január végi felmérésében.

Hűteni próbálták a kedélyeket

A Republikon Intézet elemzője, Schlanger Márton és Závecz Research vezetője, Závecz Tibor azokban a napokban – megint csak az ATV-ben – próbálta hűteni a manipulációs kerekasztal kutatásai keltette felfokozott hangulatot a balliberális oldalon. A két kutató meglehetősen visszafogottan nyilatkozott a Tisza előnye kapcsán, mondván Magyar Péter pártjának növekedése lassult és a jövőben is ez várható. Egyetértettek abban, hogy korlátozottak a Tisza szavazóbázis-növelő lehetőségei. (06:35-től)

Róna Dániel szerint sem vezetett a Tisza

Érdemes felidézni, hogy elsőként a 21 Kutatóközpont hozott nyilvánosságra olyan eredményt, amely szerint Magyar Péterék átvették a vezetést a pártok versenyében. A cég vezetője, Róna Dániel 2024. október 23-án az Egyenes Beszédben magyarázkodott az aznap megjelent, Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatásuk miatt. A 21 Kutatóközpont igazgatója szerint csak azért vezet Magyar Péter pártja a biztos szavazók körében, mert a Tisza-szavazók lelkesek, aktívak és elkötelezettek. A Fidesz azonban még mindig jobban áll a teljes népesség körében. Róna a hibahatárra is hivatkozott, mondván, hogy a Tisza és a Fidesz között két százalékpont a különbség, de a hibahatár a biztos szavazók között négy százalékpont, mert ez nem is a teljes minta, csak a kétharmada a mintának. Végül megállapította, hogy emiatt nem lehet biztosan kijelenteni, hogy vezet a Tisza Párt, az eredmény akár a fordítottja is lehet, tehát a kormánypárti előnyre is ugyanakkora esély van.

Még aznap a Partizán studiójában is folytatta a magyarázkodást Róna Dániel. Akkor úgy fogalmazott: „Ha feltesszük azt a kérdés, hogy meg tudja-e szólítani a fideszeseket Magyar Péter, akkor a válasz az, hogy tavasz óta csak pár tízezer embert tudtak megszólítani.” A kutatóintézet igazgatója hozzáfűzte: Magyar Péternek márpedig ez lett volna a legnagyobb célkitűzése.

Manipulációról beszélt Hann Endre

Hosszas fejtegetésében Hann Endre a saját felmérési eredményét nevezte félrevezetőnek november végén a Klubrádióban. A Medián vezetője előbb arról beszélt, hogy nem Magyar Péterék erősödtek, hanem a Fidesz gyengült, de a kormánypárti szavazók nem „áramlottak át” a Tiszához, csupán elbizonytalanodtak. Hann ezt követően lenullázta a saját felmérésük hitelességét, amikor azt fejtegette, hogy a Fidesz látszólagos gyengülése az elmúlt másfél évtizedben mindig abban mutatkozott meg, hogy valamivel kevesebb volt a biztos szavazójuk. Majd így folytatta: „Most is kevesebb, ezért van olyan nagy különbség a választani tudó biztos szavazók körében. Ugye ezt emelik ki a hírek, ezt a 11 százalékos különbséget, ami azért egy kicsit félrevezető, mert egy kisebb mintarészre vonatkozik, ezért nagyobb a hibahatára is.” Hann Endre a műsorban azt is elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényes előnyét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek. Hann úgy fogalmazott, hogy a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra. A „bandwagon effect” kifejezést említette, ami azt jelenti, hogy az ilyen felmérések hatására az emberek szívesebben „felszállnak arra a vonatra”, ami a többség szerint jó irányba megy, vagyis csatlakoznak egy tendenciához, esetünkben a Tisza Párt erősödéséhez.