Káosz a baloldalon: Gyurcsány olyat szólt be Magyar Péternek, hogy még Schiffer is lájkolta

Hitvány dolog azt állítani, amit Magyar mond, hogy tudniillik „Gyurcsány nélkül nincs Orbán és fordítva” – kezdte bejegyzését Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke a közösségi oldalán. Úgy folytatta, Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be. Szolgálták, tapsolták, fürödtek fényében, ültek a zsebében. Meg a kongresszusaik első sorában.

Magyar vagy intellektuálisan vagy erkölcsileg csapnivaló ember, ha ilyeneket állít. Esetleg is-is.

– vágott oda a Tisza Párt bennfentes kereskedés gyanújába keveredett vezérének a szebb napokat látott pártelnök.

Gyurcsány szerint borzasztó ország lesz ebből, ha Orbán köpönyegéből előbújt frissforradalmárokká vált tegnapi tapsoncok és kitartottak ítélkeznek azok fölött, akik évtizedek óta küzdenek a magyar miniszterelnök ellen.

Gyurcsány heves kirohanása annál is inkább érdekes, mivel – ahogy arról lapunk beszámolt – nemrég még a Magyar Péterrel történő összefogás gondolatával kacérkodott. A DK-elnök az utóbbi hónapokban számos alkalommal jelentette ki, hogy kész összefogni a Tisza-vezérrel.

Sokkal szélesebb talapzatú, átfogó ellenzéki együttműködésnek a pártján állok, (…) gyanítom, hogy eljön majd az az idő, amikor intenzívek lesznek a beszélgetések, hogy hogyan lehet ilyen ajánlatot tenni

– mondta Gyurcsány.

Tavaly még összeállt volna Magyar Péterrel

Tavaly ősszel a Telexnek adott interjúban a Tisza Párttal való esetleges együttműködés apropóján arról beszélt, hogy mindenkivel keresik az együttműködést, aki Orbán Viktorral szemben áll. Arra a kérdésre, hogy azok után is összeállnának-e Magyarral, hogy az elmúlt hónapokban árulónak, erkölcsileg alkalmatlannak és stricinek is nevezte a Tisza Párt elnökét, úgy válaszolt: „ez a koalíciós együttműködés természete.” Még tavaly nyáron Gyurcsány egy Face­book-bejegyzésben értekezett arról, hogy az ellenzéknek önvizsgálatot kell tarta­nia, majd jelezte, hogy már most fel kell készülniük a 2026-os választásokra, és ez szerinte még a végiggondolatlan politikai küzdelmeknél is fontosabb. Korábban a Spirit ­FM-nek adott interjúban Gyurcsány arról beszélt, hogy ha egy pártnak sincs többsége a 2026-os választások után, tárgyalni kell, ezt pedig a DK bárkivel megtenné, aki a jelenlegi kormánypártok bukását szeretné.

Megjegyzendő, hogy a DK és a Tisza Párt számos alkalommal szavazott már együtt a Fővárosi Közgyűlésben.

A DK és a Tisza leszavazta többek között, hogy százmilliókat spóroljanak a budapestieknek kevesebb bizottsággal. De azt is leszavazták, hogy a budapesti lakhatási válság kezelésének érdekében a főváros ne herdálhassa el az ingatlanvagyonát, és a főváros jövő évi költségvetését is a Tisza és a DK támogatásával fogadták el. Nemcsak a Fővárosi Közgyűlésben, hanem az Európai Parlamentben is együtt szavazott a Tisza Párt és a DK. Mindkét párt támogatta a háborúpárti Ursula von der Le­yen újraválasztását bizottsági elnöknek, ahogy azt a háborúpárti javaslatot is, amely még több fegyver szállítására szólította fel az Európai Uniót.