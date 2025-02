Ezt lehet eddig tudni Magyar Péter részvényügyéről

Magyar Péter egy alkalommal a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tíz millió forint értékben vásárolt olyan papírokat, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő – írta saját információira hivatkozva csütörtökön az Index.

Magyar Péter Gulyás Mártonnal is összekapott, amikor szóba került a bennfentes kereskedelem ügye, a pártelnök le akarta állíttatni az adást (Forrás: YouTube)

A lap részletesen beszámolt az esetről. Még 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket.

A rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert.

Az Index forrása hangsúlyozta, hogy ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának a felügyelőbizottsági tagja volt. A lap forrása szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel.

– A Magyar Nemzeti Bank az Opus-részvények kapcsán azonban több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt vizsgálatot folytat. Az ügyben erre a hétre Vogel Evelint is tanúként beidézték – írta az Indexnek a forrás, aki szerint két kérdés is felvetődik az ügyben.

Az egyik, honnan tudta Magyar Péter, hogy Opus-részvényeket kell vásárolni péntek délután, mert azokat hétfőn drágábban el lehet adni? A másik, Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottsági tagjaként értesülhetett-e arról Magyar Péter, hogy tőzsdezárás után az üzletember többségi tulajdonában álló Opus részvény-visszavásárlási programot jelent be, amely hatással lesz hétfőtől az árfolyamra?

Súlyos büntetésre számíthat Magyar Péter

A jogi részletek kapcsán kérdésünkre ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elsőként azt emelte ki, hogy a bennfentes kereskedelmet az uniós jog is tiltja. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója rámutatott: a piaci visszaélésekről szóló irányelv minden tagállam számára kötelezővé teszi, hogy fellépjen a bennfentes kereskedelemmel szemben és legalább a súlyosabb esetekben bűncselekménynek minősítse az ilyen visszaélést.

Az elvárásnak a magyar büntető törvénykönyv eleget is tesz.

Aki ugyanis bennfentes, vagyis belsős információ felhasználásával saját vagy más nevében ajánlatot tesz, ügyletet köt, ügyletkötésre megbízást ad, vagy ezeket visszavonja, módosítja, bűncselekményt követ el. Lényegében ugyanez a helyzet, ha valaki a bennfentes információt üzletelés céljával másnak átadja. A törvény alapesetben három évig terjedő szabadságvesztést helyez kilátásba, súlyosabb esetben öt év a maximum – például akkor, ha az érintett ügyletek értéke nagy, vagyis meghaladja az ötvenmillió forintot.

Mit mond Magyar Péter?

A magyar embereknek semmi közük ahhoz, hogy én 5 vagy 10 éve mit csináltam – így reagált a Strasbourgból hazatérő Magyar Péter a repülőtéren az M1 kérdésére, hogy vásárolt-e Opus-részvényeket. A Tisza Párt elnöke kikerülte a konkrét válaszadást, ehelyett ingerülten személyeskedett a riporterrel.

Kedden Gulyás Márton – a Magyar Nemzet korábbi információira alapozva – arról próbálta kérdezni Magyar Pétert a Partizánban, hogy volt-e része bennfentes kereskedelemben. A Tisza Párt elnöke a kérdés hallatán jól láthatóan teljesen kiakadt, és arról kérdezte a műsorvezetőt, hogy mennyi az idő, majd ezen a ponton le akarta állítani az interjút. A Tisza Párt elnöke ezt követően ismét nekiesett a baloldali műsorvezetőnek, és számonkérte rajta, hogy miért kérdezi ezt tőle, neki ugyanis az így szerzett vagyonát nem kötelező feltüntetnie az EP-s vagyonnyilatkozatában.

Magyar Péter azonban ennél is tovább ment: megfenyegette a kiszivárgott hangfelvételről szóló hírt közlő újságírókat.

Te egy kiszivárogtatott hangfelvételről beszélsz, amit bűncselekménnyel vettek fel. Bűncselekménnyel szivárogtattak ki. Hozta le a teljes magyar média. A magát függetlennek tartó média is. És csak úgy zárójelben mondom, hogy ha ez bárhol Nyugat-Európában történik, akkor olyan szinten büntetik meg a szerkesztőségeket, és valószínűleg az újságírók is börtönben lennének

– fogalmazott a pártvezér. Magyar Péter később elismerte, hogy vannak részvényei, de a bennfentes kereskedelmet tagadta.

De mire alapozta kérdését Gulyás Márton?

Egy korábban kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter korábbi barátnője, Vogel Evelin és Hanzel Henrik beszélgettek. Előbbi szóba hozta Magyar Péter részvényeit, és megjegyezte: Magyar azt mondta neki, hogy van kilencvenmilliója részvényekben. Itt azonban tett egy még erősebb megjegyzést, szerinte Magyar Péter „úgy játszadozik a tőzsdén, hogy olyan belsős információkat kap, amit amúgy nem kéne az embernek megkapnia”.

Vogel Evelin szavai alapján felvetődött, hogy Magyar akár bűncselekményt követhetett el. A Magyar Nemzet december elején arról értesült, hogy bennfentes kereskedelem és hűtlen kezelés gyanújával feljelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához a hangfelvétel alapján.

