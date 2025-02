Két fegyverrel ölhették meg a Marina parti kettős gyilkosság feldarabolt áldozatait

Két évvel a kettős gyilkosság után, 2018. július 9-én tetemkereső kutyákkal és talajradar segítségével találtak rá a rendőrök a 43 éves, Pistának becézett J. Stefán és barátnője, a 29 éves P. Enikő mésszel leöntött, elásott földi maradványaira. A Pilisszentiván külterületén lévő erdőben voltak a holttestek egy méter mélyre ásva azon a helyen, ahol az ügy másodrendű vádlottja, a magát rasszistának tartó H. Zsolt megmutatta nekik. Az akkor 39 éves férfi egy másik ügy miatt volt ekkor börtönben. Előbb a tetthelyről beszélt, a XIII. kerületi lakópark földszinti lakásáról, majd a két áldozat sírjáról is az egyik kihallgatása során. Azt mondta, nem ő húzta meg a ravaszt, csak segített szlovák ismerősének.

Árulkodó vérnyomok

Alapos helyszíni szemlét tartottak a tetthelyen, így találtak rá évekkel később az áldozatok vérére a lakásban. DNS vizsgálat segítségével azonosították a 43 éves szlovák áldozatot, aki hamis okmányokkal bérelte a lakást. Az is kiderült, hogy Szlovákiában elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt nyolc évre börtönbe kellett volna vonulnia 2014-ben, de megszökött. A nyomozók sejtették, hogy a szlovák férfinek, akire H. Zsolt utalt, valóban köze lehet a szlovák bűnöző meggyilkolásához. Nemzetközi nyomozócsoport alakult az ügyben. A szlovák felet a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a Révkomáromi Rendőrkapitányság és a Szlovák Köztársaság Speciális Ügyészi Hivatala, Magyarországot pedig a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya és a Fővárosi Főügyészség képviselte. A szlovákok megállapították, hogy a 43 éves áldozattal együtt fiatal barátnője is eltűnt 2016-ban. A nő hozzátartozóitól vett biológiai minták és a Marina parti lakásban rögzített vér összehasonlításával sikerült azonosítani a nyomait, így derült ki, hogy ő a másik áldozat. A nő autóját is lefoglalták a nyomozók.

Két fegyverrel ölhettek

Eközben az igazságügyi szakértők megvizsgálták a holttesteket. Bár a mész sok mindent elfedett, megnehezítve munkájukat, a boncolás során arra utaló nyomokat találtak, hogy agyonlőtték az áldozatokat és két fegyvert használhattak az elkövetők. Az ügyészek szerint ez a kettős fegyverhasználat bizonyítja, hogy az ügynek két gyilkosa van, a két vádlott két védője viszont azzal érvelt, hogy egyetlen gyilkos is használhat egyszerre vagy egymás után két fegyvert. A tárgyaláson H. Zsolt ügyvédje a Kúria egyik ítéletére hivatkozva kifejtette: abból, hogy két fegyvert használnak fel, bizonyos fokig valószínűsíthető a két elkövető, de ezt ténybeli következtetéssel, ítéleti bizonyossággal megállapítani nem lehet. A ténybeli következtetés mint logikai művelet ugyanis csak akkor érvényes és lehet a tényállás alapja szerinte, ha eredményeképpen kizárólag egyetlen megoldásra lehet jutni, és fel sem merülhet, hogy a kiindulási alapként elfogadott tényekből más eredmény is következhet.

Magyar bilincsben

A magyar rendőrök a szlovák társszervekkel és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének segítségével 2020. július 24-én egy összehangolt akció keretében fogták el K. Norbertet Esztergomban. A férfi ellen súlyos testi sértés, jelentős kárt okozó rongálás kísérlete, valamint előre kitervelten, nyereségvágyból, több ember sérelmére elkövetett emberölés miatt kezdek nyomozni. Csak ezután került a képbe H. Zsolt élettársa, aki ellen pénzmosás gyanújával indult nyomozás azután, hogy tanúként kihallgatták.

Amíg H. Zsolt csak a testek feldarabolásában és elásásában vallotta magát bűnösnek, és azt mondta, bűntársa gyilkolt és vette rá az együttműködésre, K. Norbert előbb mindent tagadott, majd bevallotta, hogy ott volt a tetthelyen. A pénteki tárgyalás során elhangzott perbeszédekből pedig az is kiderült, egyik kihallgatásán azt állította, hogy H. Zsolt végzett mindkét áldozattal, miután J. Stefánt megkínozta, őt pedig fegyverrel kényszerítette az együttműködésre. Azzal is próbált védekezni, hogy félt H. Zsolttól és a „magyaroktól”, vagyis H. Zsolt bűnözői körétől, aminek a tárgyalóteremben nem sok jelét mutatta. H. Zsolt védője felhívta a figyelmet arra, hogy a holttesteken kötözés nyoma nem volt látható, márpedig egy ilyen „nagy” bűnözőt, mint J. Stefán, másképp aligha lehetett volna megkínozni, és az sem elképzelhető, hogy csak úgy letérdelt volna, ha a pisztolyt fognak rá.

Veszélyes viszonyok

A nyomozóknak azt is ki kellett deríteniük, ki milyen kapcsolatban volt a többiekkel. K. Norbertről, a férfiről, akiről H. Zsolt beszélt a nyomozóknak, a magyar rendőrök nem sokat tudtak, a szlovákok viszont annál többet. Elmondták a magyaroknak, hogy J. Stefánnal együtt ült börtönben, innen ismerték egymást. Egyébként mindketten szervezett bűnözői csoportok tagjai voltak Szlovákiában. Miután kiszabadultak, K. Norbert a tárgyalóteremben legendás jelzővel illetett, szlovák alvilági körökben jól ismert, dúsgazdag J. Stefán szolgálatába szegődött. A „nagy” bűnöző üzleti és hétköznapi ügyeit intézte, és meghatalmazással rendelkezett cégének ügyvitelére is.

A vádirat szerint a két gyilkossággal vádolt férfi 2015 tavaszán ismerkedett meg egymással, amikor a pénzkereseti lehetőséget kereső H. Zsolt felajánlotta K. Norbertnek, hogy pénzért megbízhatja őt különböző, erőszakos jellegű bűncselekmények elkövetésével. K. Norbert elfogadta az ajánlatot. Több megbízást is adott H. Zsoltnak arra, hogy verjen meg embereket, sőt egyszer arra is, hogy gyújtson fel egy családi házat. A bűncselekmények elkövetéséért alkalmanként 500-1500 euró között fizetett neki.

Amikor J. Stefán a börtönbe vonulás helyett inkább a bujkálást választotta a magyar luxuslakóparkban, sok készpénzt, pontosabban eurót és két kilónyi, két tömbben lévő, befektetési aranytömböt is magával hozott. A vádirat szerint K. Norbert elhatározta, hogy megszerzi a férfi pénzét és az aranyát. Betöréses rablást eszelt ki, amely során megöli ismerősét. A 29 éves nő rosszkor volt rossz helyen, így lett ő is áldozat. Terve megvalósításához, részesedés fejében felkérte új „munkatársát”, H. Zsoltot.

Két aranytömb

2016. február 11-én fejbe lőtték az áldozatokat a lakásban, majd a holttesteket H. Zsolt feldarabolta és egy sporttáskába csomagolta, amit aztán mésszel és vízzel leöntött és elásott a már említett helyen. Az ügyészek szerint közreműködéséért cserébe mindkét aranytömböt megkapta, amelyek eredetéről és a bűncselekményről is beszámolt az élettársának, a harmadrendű vádlottnak. Öt nappal a gyilkosság után a nő eladta az aranyat egy kereskedőnek több mint tíz millió forintért. A tárgyaláson elhangzott, hogy a két tömb eladásáról két bevételi papír készült, amiből H. Zsolt védője szerint arra lehet következtetni, hogy egymás után és nem együtt adhatták el azokat egy kereskedőnek, hiszen akkor egy papírra került volna mindkettő.

K. Norbert vagyonosodása is szóba került a tárgyaláson. Az elsőrendű vádlott nemcsak áldozata pénzét kezdte el költeni 2016 tavaszán, hanem a J. Stefán tulajdonában lévő cég tíz autóját is megszerezte, amelyekből többet is eladott a másodrendű vádlott, H. Zsolt közreműködésével. Egy kocsit H. Zsolt édesapja, egyet pedig az élettársa, a harmadrendű vádlott kapott meg.

A tárgyalás végén, – arra hivatkozva, hogy az ügyben a bizonyítási eljárási szakasz lezárult –, H. Zsolt arra kérte a bírót, hadd vehesse fel újra a kapcsolatot a volt élettársával. A bíró ezt elutasította az ügyész indítványára, aki felhívta a bíróság figyelmét arra, hogy az ítélethirdetés még nem történt meg, a kapcsolatfelvétel pedig befolyásolhatja az ügy kimenetelét. A per március végén folytatódik a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.