Tizenötmillió forintnyi áru a semmiből: simán kifizették a bírságot

Több mint 15 millió forint értékű áru eredetével nem tudott elszámolni egy vállalkozás, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőrei egy raktártelepen árurakodás közben ellenőriztek.

A NAV az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta: a vállalkozás, amely úgy próbálta kijátszani az adószabályokat, illetve a NAV online rendszereit, hogy – habár az adózásban kötelező – igyekezett láthatatlan maradni a digitális, elektronikus térben.

A kockázatelemzők azonban akkor is felfigyelnek egy cégre, ha egyáltalán nem ad be bevallásokat, nem állít ki számlát és nem tesz ekáerbejelentést. Különösen gyanús, ha mindezek ellenére rendszeresen több kamionja is úton van – közölték.