Újabb torlódásokhoz vezethet Karácsonyék metróbusza

Már a bejelentéssel is szabályt szegett Karácsony Gergely

Külön rendelet szabályozza a BKK-hálózati változtatásokat. Eszerint minden változtatást 60 nappal korábban meg kell kapjon a főváros. Ez most nem történt meg: sem a közgyűlés, sem a szakbizottság nem kapott tájékoztatót. Vitézy Dávid levélben kérte meg Karácsonyt, hogy legalább a közlekedési szakbizottságnak küldje el a terveket és nem utolsósorban tartsa be a rá nézve is kötelező jogszabályt.