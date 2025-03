Rapid délutáni friss – Megfutamodott a pride-ról szóló vita elől a fővárosi testület + videó

Ismét ülésezett a Fővárosi Közgyűlés, ahol a Fidesz frakcióvezetője felvetette, hogy valljon színt minden képviselőcsoport a pride-ról. Még az ülés előtt tüntettek a Római-parton élők, akik az új rendelkezések miatt attól tartanak, hogy nem tudják megvédeni árvíz idején ingatlanjaikat. Ezeket a témákat szálazta szét Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója és Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője a Rapid délutáni adásában.

Érdekesnek tartották a pride-ról való vitától megfutamodást kollégáink,

ugyanis korábban Karácsony Gergely főpolgármester egy podcastműsorban még arról beszélt, hogy LMBTQ-negyedet hozna éltre, támogatja a pride-ot, a Tisza Párt pedig a genderlobbi egyik aktivistáját, Bódis Krisztát, születési nevén Horváth Krisztinát helyezné fontos állami pozícióba.

Huth Gergely szerint egyértelmű, hogy a tiszások támogatják a pride-ot, ez korábbi rendezvényeiken is kiderült. Hozzátette, nekik ez kötelező is, hiszen a Néppártba tagozódtak be, ahol az LMBTQ támogatása annyira kötelező, mint régen a KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) éljenzése volt. Szentkirályi Alexandra fideszes frakcióvezető felvetése, hogy vitázzanak a témában, heves indulatokat váltott ki, még

Baranyi Krisztina is megfedte a Tisza Pártot, hogy bontsák ki bátran a szivárványos zászlót és ne sunnyogjanak.

Munkatársaink szerint a tiszások azért nem beszélnek erről, mert szavazatokat próbálnak menteni. Közben körvonalazódik az ellenzék koordinált indulása is, amelyet részletesen kifejtett a két újságíró.

A Római-parton élők tüntetésre is ráfordultak kollégáink, akik azért tiltakoztak, mert a gát továbbra sem készült el.

A főváros baloldali vezetése ígéretei ellenére az elmúlt ciklusban sem jutott sokkal közelebb ahhoz, hogy megvédje a Római-partot, az általuk tervezett nyomvonalon legkorábban 2029-re épülhet mobil gát.

Az ülés és tüntetés további részletei a Rapidban.