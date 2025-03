Újabb hazai cég léphetett egy nagyot előre

– Száz új gyár építése indul el idén, az ehhez szükséges megállapodásokat a magyar és külföldi vállalatokkal már részben meg is kötöttük, a tárgyalások is jól állnak – jelentette be Vitályos Eszter. A kormányszóvivő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a hazai vállalatok is megérkeztek abba az erőpozícióba, hogy élni tudnak a nagy nemzetközi cégek számára felállított támogatási konstrukcióval:

2024-ben 23 magyar cég 260 milliárd forintnyi összértékű beruházásának támogatása valósult meg.

– A kormány célja, hogy Magyarországon az ipari cégek fejlesszenek és vegyenek fel új embereket – fogalmazott a politikus, tudatva, hogy Pátyon egy kétmilliárd forintos beruházásnak köszönhetően – amelyhez a magyar kormány 618 millió forint támogatást nyújtott – bővítettek egy cukrászati üzemet.

– A Kemenes Cukrászati Manufaktúra ügyvezető igazgatója a családi vállalkozást 2011-ben alapította. A cég egy hatvan négyzetméteres helyiségben, öt fővel kezdte meg működését, jelenleg pedig már több mint háromszáz partnerrel rendelkezik, és havonta körülbelül 3,5 ezer megrendelést teljesít – hangsúlyozta.

Vitályos Eszter közölte,

a beruházásnak köszönhetően több új munkahely is létesült, így most már 85 főt foglalkoztat az üzem,

ami az ország egyik legkorszerűbb cukrászati gépeivel felszerelt sütödéjévé vált, és továbbra is folyamatosan fejlődik.