Visszafoglalás – Mi is az az eszmetörténet? + videó

Mitől más az eszmetörténet, mint a filozófia? – dobta fel a kérdést Megadja Gábor, aki ugyan saját maga is tudta erre a választ, de Molnár Károly Attilát kérte meg, hogy részletezze ezt. A professzor kifejtette, hogy a filozófia és a filozófiai stúdium is teljesen más, amelynek értelmezésére nem mert vállalkozni. Kiemelte, az eszmetörténet a politikai gondolkodás történetére fókuszál.

Hozzátette azt is, ha őt az érdeklődők megkérdezik, mivel is foglalkozik, úgy egyszerűsíti le magyarra, a történészeket az érdekli, az emberek mit csináltak a múltban, az eszmetörténészt pedig az, hogy mire gondoltak a múltban. Elmondta azt is, sok esetben nem állnak írott források a rendelkezésükre, így más módon következtetik ki, hogy mi is jelent meg az emberek tudatában. Hasznos és részletes információk, fogalmak szétszálazása a Visszafoglalásban.