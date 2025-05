Tiszta víz került a pohárba az átláthatósági törvényről + videó

A globalista politikai körök most azért hisztiznek az átláthatósági törvény ellen, mert ők ezzel a külföldi befolyással akarják elérni, hogy megváltozzon Magyarország álláspontja, például a migráció, Ukrajna európai uniós tagsága vagy a háború ügyében. Mindent be is vetnek, 26 baloldali és liberális európai parlamenti képviselő levelet írt az Európai Bizottságnak, hogy függesszenek fel minden Magyarországnak járó uniós forrást az átláthatósági törvény miatt. De bármennyire is visítanak, Magyarország nem fogja hagyni, hogy külföldről avatkozzanak be az ügyeibe