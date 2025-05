Erdő Péter elárulta, milyen pápát kapott az egyház + videó

– Fölülről harmadszor láttam a Szent Péter teret, amikor kihirdették a pápaválasztás eredményét, és egyszer láttam alulról is: amikor II. János Pál pápát választották ott álltam kint a téren – idézte fel Erdő Péter bíboros Kuzmányi István diakónusnak, a Magyar Kurír főszerkesztőjének adott interjúban. A beszélgetést a Mandiner szemlézte, amelyben a bíboros kérdésre válaszolva többek között arról is mesélt, hogyan látta az új pápát, hogyan látta a gesztusait.

A megválasztott új katolikus egyházfő, XIV. Leó pápa misézik a bíborosi kollégium tagjaival a vatikáni Sixtus-kápolnában 2025. május 9-én (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, csütörtökön este hat óra után felszállt a fehér füst a vatikáni Sixtus-kápolna kéményéből, ami azt jelenti, hogy már a második napon sikerült megválasztani a katolikus egyház új, 267. vezetőjét. A pápaválasztó konklávén 133, nyolcvanévesnél fiatalabb bíboros vett részt, az eredményes választáshoz kétharmados többségre volt szükség. Az új pápa Robert Prevost bíboros, aki a XIV. Leó nevet választotta magának. Az ő feladata lesz a katolikus egyház vezetése.

Erdő Péter az interjúban elmondta, neki ez a pápaválasztás a negyedik alkalom volt bíborosként. – Mindannyiszor egyfajta extatikus érzés. Mindannyiszor ott van a római nép, meg a Rómában élő és tanuló egyházi személyek, hívők, katolikusok. A városnak és a világnak adja ilyenkor az első áldását is a pápa. Ahány pápa, annyiféle módon lép fel egy ilyen világraszóló helyzetben – mondta a bíboros.

Emlékszünk II. János Pálnak a felejthetetlen szavaira, hogy ne féljetek! Aztán emlékszünk arra is, hogy Benedek pápa milyen szépen és finoman szólt az egybegyűltekhöz. Emlékszünk arra is, hogy Ferenc pápa jó estét kívánt az összejötteknek

– sorolta Erdő Péter.

Szerinte Ferenc pápának a kilépése azért is sajátos volt, mert másképp volt öltözve, mint az előző pápák hosszú nemzedékeken át. Kifejtette: nem vette fel a vörös mocétumot és a híres pápai stólát, amelyik Szent Péter és Pál apostolt ábrázolja. — Ő ezt nem tartotta szükségesnek, fehér reverendában lépett ki az erkélyre. Most azért azon érdemes elgondolkodni, hogy XIV. Leó pápa viszont fölvette a vörös mocétumot, fölvette a stólát is, és ebben jelent meg. Hallottam olaszoktól, hogy ennek is sokan örültek. Ez nem jelent valamiféle tradícionalizmust — mutatott rá a bíboros.

Úgy véli, egy liturgiában gondos, de ugyanakkor a néppel a celebrációt együtt érző és együtt ünnepelni tudó pápát kapott az egyház az ő személyével. – Ez fontos dolog, hiszen a liturgia tudjuk azt, hogy az egyházi életünknek, sokszor a vitáknak is az egyik központi témája – tette hozzá a bíboros.