Deák Dániel: Az alkalmatlanságáról próbálja elterelni a figyelmet Karácsony Gergely azzal, hogy csőddel riogat

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem csak Budapestet érinti, a kormánypárti és az ellenzéki vezetésű települések is tudnak a pontos összegről és felelős módon bele is tervezik a költségvetésükbe. Karácsony Gergely az egyetlen, aki tiltakozik emiatt, pedig míg 2019-ben csupán 139 milliárd maradt a fővárosnál a hozzájárulás levonása után, most 214 milliárd, tehát jóval több.

Az elemző megjegyezte, hogy a BKV korrupciós botránya érzékenyen érintette Karácsony Gergelyt, mivel kiderült, hogy a BKV-tól milliárdokat lopó bűnszervezetnek a vezetője jóbarátja a BKV vezérigazgatójának, ami miatt le kellett mondania. A napokban a BKK vezetője – aki Bajnai Gordon korábbi embere – szintén távozott.

Emellett a Fővárosi Közgyűlés képtelen megválasztani az új cégvezetőket, a főpolgármester-helyettest, Karácsony Gergely egyáltalán nem ura a helyzetnek, ráadásul ismét korrupciós botránytól hangos a törvénytelenül működő főváros.

Deák Dániel véleménye, hogy Karácsony Gergely el akarja terelni a figyelmet arról, hogy nem tudja kézben tartani Budapest ügyeit, illetve, hogy a cégvezetőjének egy korrupciós botrány miatt kellett távoznia. Ráadásul az is nehezen hihető, hogy ne tudott volna arról, ami a BKV-nál zajlik.

Ma már azt az álhírt is bevetette, hogy az iparűzési adót a kaszinók kapnák, amit azonnal cáfolt a kormány

– tette hozzá az elemző.

