Százötvenezer forint a bírság, ha bagatell ügyekkel hívja a segélyhívót, de ez nem zavarta a káposztás nőt

Akár százötvenezer forintos pénzbírságot is kiszabhatnak azokra, akik a segélyhívóra telefonálnak ilyen-olyan mondvacsinált okokból – írja a Beol. Bár a segélyhívó központok azt kérik, hogy csak akkor telefonáljon valaki, ha valóban vészhelyzet van, előfordul, hogy elég szürreális megkeresések futnak be hozzájuk. A portál most ezek közül gyűjtött ki néhányat.