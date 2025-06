Továbbra is az élen a kormánypártok

Továbbra is vezet a Fidesz–KDNP a 2024-es választások óta eltelt év időközi voksolásai alapján, míg az ellenzék, különösen a baloldali összefogás visszaszorult, a független és az egyéb helyi civil jelöltek pedig előretörtek – mutat rá a Mandiner elemzése. Ebben azt írják, a tavaly júniusi önkormányzati választás óta több időközi voksolás is volt, melyek közül azokat vizsgálták, ahol a kormánypártok is indultak, így összesen 16 voksolást (Oroszlány, Koppányszántó, Pécs, Berkesz, Szentes , Sátoraljaújhely, Kiskunmajsa, Veszprém, két Tiszakécske, Budapest III. kerület, Pápa, Tiszafüred, Mosonmagyaróvár, Hajdúhadház, Barcs) vizsgáltak.

Kiemelték, az első fontos változás, hogy az időközi választásokon több mint 20 százalékponttal csökkent a részvételi arány, míg 2024 nyarán 56,73 százalékos volt az aktivitás, addig azt követően összességében már csak 35,98 százalék.

Forrás: Mandiner.hu

A portál azt írta, az időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy

a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott.

A Kutyapárt több mint hétszázalékos eredménye az óbudai időközi választásnak köszönhető, mivel ők voltak az úgymond baloldali ellenzék abban a körzetben.

Jelezték, ezzel párhuzamosan a független és egyéb helyi civil jelöltek megszerezték a voksok több mint 50 százalékát. A kormánypártok támogatottsága 41,97 százalékról 38,84 százalékra csökkent. – Ez a változás elhanyagolható mértékű, mivel jórészt inkább az ellenzéki által 2024 júniusában megnyert körzetekben volt választás. Másrészt a csökkenés annak is köszönhető, hogy ezek a voksolások kisebb téttel bírtak a kormánypártok számára, de a politikai erők között a Fidesz–KDNP így is mindenkit messze vert – írták. Hozzátették, mivel Magyar Péter az EP-választások után bejelentette, hogy egyetlen időközi voksoláson sem kíván indulni, így a Tisza Párt valós támogatottságát nem tudták mérlegre tenni ebben az elemzésben.