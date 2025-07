Emberkereskedelemmel vádolják a pápai családot

Emberkereskedelem, kényszermunka, megalázás – ezen súlyos bűncselekményekkel vádolnak egy pápai családot, amely éveken át zsákmányolt ki hajléktalan embereket. A Veszprém Vármegyei Főügyészség szerint az eljárás középpontjában emberkereskedelem gyanúja áll, mivel az áldozatok kizsákmányolása rendszeres és szervezett volt. Az aljas bűnözőkről az Origo közölt cikket.

Emberkereskedelem a vád a pápai család ellen Fotó: Illusztráció (Mart Production/Pexels.com/Origo)

A vádirat szerint a 40 éves férfi, felesége, fia és apósa 2022 decemberéig hajléktalanokat toboroztak különböző szállásokról. Komfortos lakhatást, étkezést és fizetést ígértek, de ezek közül semmit sem teljesítettek. Összesen tizenhárom sértett került a család hatókörébe.

A kiszolgáltatott embereket egy világítás nélküli melléképületbe zsúfolták, ahol sokszor évekig éltek. Napi nyolc–tizenkét órát dolgoztatták őket fizetség nélkül, Pápán, Győrben, valamint Balaton-parti és Veszprém megyei településeken. A férfi fia önállóan is adott ki feladatokat, míg a feleség az ellátásukat intézte.

Volt, aki megszökött volna, de erőszakkal visszahozták. Egy budapesti esetben az elkövető a lábánál fogva húzott ki egy embert a sátrából, autóba kényszerítette, sőt bántalmazta is. A család idős tagja is részt vett a rendszeres kizsákmányolásban: az egyik áldozat 18 évet töltött az udvarán rabszolgaként. Az áldozatokat egymás között is cserélgették, emberi méltóságukat folyamatosan megsértették, megalázták és fizikailag is bántalmazták őket.

A főügyészség fegyházbüntetést, járművezetéstől és közügyektől való eltiltást, valamint a vádlottak Pápáról való kitiltását indítványozza. Emellett a férfi családtagokra pénzbírságot és vagyonelkobzást is javasolnak, a feltételes szabadlábra helyezés kizárásával. Az Origo cikkét ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Illusztráció (Mart Production/Pexels)