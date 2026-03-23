A Tisza újból megmutatta igazi arcát, így gyalázkodtak Kecskeméten + videó

Agresszív tiszás ellentüntetőkről posztolt videót Mészáros Nóra, a Hír TV műsorvezetője. Mészáros egy olyan jelenetsorozatot vett fel, amin egy kisebb tiszás csoport az Orbán Viktor beszédét békésen hallgatni kívánó Fidesz-szimpatizánsoknak szólongat be.

A fiatal társaság Orbán Viktor és Lázár János kecskeméti fórumán összegyűlt tömeggel szemben ment ki „tüntetni”. A fiatalok skandálással, ordítozással, sértegetéssel, agresszív fellépéssel igyekeztek a helyi Fidesz-szimpatizánsokra ráijeszteni. A leghangosabb közülük egy nagy „A”, azaz Anarchy (magyarul anarchia) feliratú pólót viselt.

– A »hölgy« azt mondja, hogy látszik, hogy »fideszes vagyok«.” – Szerintem is

– reagált a műsorvezető.

A Hír TV riporterét, Szabó Rékát is kellemetlen helyzetbe hozták a tiszás ellentüntetők. Szabó a Hír TV Komment című műsorában jelentkezett volna be, mint helyszíni tudósító. Azonban a tiszás provokátorok körbeállták őt és operatőr kollégáját, és meghiúsították Szabó minden próbálkozását, hogy a helyszínről tudósítson. Hangos „mocskos Fidesz” skandálással lehetetlenítették el a riportert.

Egy másik videón hallatszik, hogy a bátor tiszások, hamar elhallgattak, amint valaki szembesítette őket saját viselkedésükkel.