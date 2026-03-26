drogRadnai Márkkábítószer

„Ilyen emberek nem valók közénk” – megosztja a tiszás szimpatizánsokat Radnai Márk drogbotránya + videó

Kokain és LSD – ezekkel a szerekkel került összefüggésbe a Tisza alelnöke, meg is osztotta a párt szimpatizánsait Radnai Márk ügye.

2026. 03. 26. 16:18
Fotó: Hatlaczki Balázs
A héten sajtónyilvánosságra került hangfelvételek arra utalnak, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke kapcsolatba kerülhetett kábítószerekkel: kokainnal és LSD-vel is. A Tisza Párt monori és jászberényi gyűlésein a párt szimpatizánsait kérdezte a Hír TV, akik vegyesen nyilatkoztak az ügyről.

Radnai Márk drogbotrányáról nyilatkoztak a tiszások

Egyesek szerint lejáratókampányról van szó, mások szerint lehet, hogy Radnai Márk fiatal korában élt kábítószerekkel, de most akkora a felelőssége, hogy biztos nem. Más úgy nyilatkozott, hogy zéró toleranciája van a drogokkal szemben. Akad olyan tiszás is, aki azt mondta: 

Ilyen emberek nem valók közénk.

Volt olyan szimpatizáns, aki úgy fogalmazott:

Aki kokaint fogyaszt, agyonütném. Nem bírom elviselni. Aki drogot fogyaszt, annak irány a börtön.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyben, de alelnöke, Radnai Márk mellett sem állt ki a botrányos témában.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: Hatlaczki Balázs/Pesti Srácok)

 


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekÓkovács Szilveszter

Gyógyír a léleknek

Bayer Zsolt avatarja

Köszönöm Szilveszter. Ha csak fél órára, de jobban érzem magam…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu