„Ilyen emberek nem valók közénk” – megosztja a tiszás szimpatizánsokat Radnai Márk drogbotránya + videó

A héten sajtónyilvánosságra került hangfelvételek arra utalnak, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke kapcsolatba kerülhetett kábítószerekkel: kokainnal és LSD-vel is. A Tisza Párt monori és jászberényi gyűlésein a párt szimpatizánsait kérdezte a Hír TV, akik vegyesen nyilatkoztak az ügyről.

Egyesek szerint lejáratókampányról van szó, mások szerint lehet, hogy Radnai Márk fiatal korában élt kábítószerekkel, de most akkora a felelőssége, hogy biztos nem. Más úgy nyilatkozott, hogy zéró toleranciája van a drogokkal szemben. Akad olyan tiszás is, aki azt mondta:

Ilyen emberek nem valók közénk.

Volt olyan szimpatizáns, aki úgy fogalmazott:

Aki kokaint fogyaszt, agyonütném. Nem bírom elviselni. Aki drogot fogyaszt, annak irány a börtön.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyben, de alelnöke, Radnai Márk mellett sem állt ki a botrányos témában.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: Hatlaczki Balázs/Pesti Srácok)