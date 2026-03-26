Magyar PéterGulyás GergelyVogel EvelinRadnai Márkdrogbotrány

A Tisza vezetősége drogos partikba jár, ráadásul fogyasztják is a szert

Magyar Péter kettős élete többé már nem titok, újabb részletek derültek ki a Tisza elnökének kábítószeres bulijáról.

Munkatársunktól
2026. 03. 26. 14:57
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Tisza Párt vezetése drogos bulikba jár – így kommentálta Gulyás Gergely a héten nyilvánosságra került, Vogel Evelinhez kötődő új hangfelvételt. A miniszter azt mondta, nagy botránynak tartja a Tisza körüli droghelyzetet. 

Egymást érik a kétes ügyek a Tisza Pártban

Mint ahogyan arról beszámoltunk, nemrégiben tette közzé a Vissza a mederbe Facebook-oldal azt a hangfelvételt, amelyen Radnai Márk, a Tisza alelnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője arról beszélt, hogy be kéne LSD-zni. Néhány nappal később pedig napvilágot látott egy újabb felvétel az elhíresült szobabotrány kapcsán, amelyből kiderül, Magyar Péter már 2024-ben tudta, hogy felvétel készült arról az ominózus estéről, amikor egy VII. kerületi apartmanházban Vogel Evelin és egy tálcányi fehér por társaságában töltötte az estét.

– Ez nagyon rossz – hallható Radnai a hangfelvételen, aki azt is elmondta: ennek fényében biztos benne, hogy Magyar Péter előre ki fog jönni valami magyarázattal.

A most kiszivárgott hangfelvétel azért is érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásának idején Magyar Péter „megható” bejelentést tett közzé arról, hogy titkosszolgálati módszerek áldozata, és az oroszok miatt került ilyen helyzetbe. A felvétel tanulsága szerint viszont Magyar Péterék már 2024-ben tudták, hogy Vogel Evelin felvette a hangot, és valószínűleg a Tiszán belülről valaki más a képet is a szóban forgó estén. 

Újabb részletek derültek ki Magyar Péter drogos bulijáról

A drogbotrány csütörtökön továbbgyűrűzött, ugyanis napvilágot látott egy fénykép, amelyen Magyar Péter és az a férfi látható, aki elmondása szerint Magyart és Vogel Evelint fogadta az elhíresült szobában és buliban, és akiről a Tisza vezére azt állította: nem ismeri. A férfi állítása szerint előtte ugyan nem fogyasztottak kokaint Magyar Péterék, de a tálcányi kábítószert azért magukkal vitték a híressé vált hálószobába.

Magyar Péter és vendéglátója (Forrás: Facebook)

„Kimentem a tiszás bulira, de én hamarabb hazajöttem. Ütötték az ajtómat a körúton. Magyar Péter, Vogel Evelin, Abut és egy vörös ukrán csaj. Bementek a szobába. Vittek be kólát. Előttem nem. Tányérra ráhúzták, bevitték szobába” – idézte fel a férfi.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
