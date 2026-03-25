Ankét Feróval - Magyar Péterék már a fiatalkorúakat is bevetik + videó

Huth Gergely szerint egyenesen „politikai pedofília”, amit Magyar Péterék művelnek, akikor a fiatalokat kvázi kivezénylik Orbán Viktor országjárásának állomásaira, hogy megzavarják a rendezvényeket. Jött a kérdés, hogy ezeknek a fiataloknak inkább Beatrice koncertre kellene menni, amire Feró azt mondta, köszöni, de nem kér belőlük, haladjanak inkább a Hétköznapi Csalódások nevű zenekar fellépéseire. Ugyanakkor érti azt is, ezek a srácok úgy érzik, miután jól kikiabáltak magukat, gyalázták a Fideszt, és úgy mennek haza, hogy menők, mert ezt is megcsinálták, viszont azt sem műsorvezetőnk, sem vendégünk nem gondolja, hogy ezek a tinik saját gondolataik alapján mennek balhézni, úgy látni, inkább küldik őket.

Átfordultak az európai patrióták budapesti nagygyűlésére is, amiből Huth és Feró szerint is az derült ki: nem vagyunk egyedül.

Adásunkból nem maradt ki Szijjártó Péter lehallgatása sem, valamint a kamu sztárgázsikról is szó esett. Komoly, vaskos vélemények, és sokkal több téma az Ankét Feróval című podcastműsorunkban.

Videó elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=4caTMicY56s