Csütörtökön 16 óráig lehet kérni az átjelentkezést és a külképviseleti névjegyzékbe vételt

Április 2-án, csütörtökön 16 óráig nyújthatják be a választópolgárok az átjelentkezéssel, a nemzetiségi és külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos kérelmeiket, valamint eddig az időpontig igényelhetnek Braille-írásos szavazósablont is – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 18:27
Illusztráció
Április 2-án, csütörtökön 16 óráig nyújthatják be a választópolgárok az átjelentkezéssel, a nemzetiségi és külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos kérelmeiket, és igényelhetnek Braille-írásos szavazósablont a választásra – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a honlapján hétfőn.

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak, csütörtökön 16 óráig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, és élhetnek választójogukkal a 149 külképviselet egyikén. 

Azok, akiket már felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, április 8-án 16 óráig kérhetik törlésüket a külképviseleti névjegyzékből.

Ugyancsak csütörtökön 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik magyarországi szavazókörbe azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakcímük szerinti szavazókör területén tartózkodnak. 

Az átjelentkező választópolgárok április 9-én 16 óráig vonhatják vissza az átjelentkezési kérelmeiket.

Azok a választópolgárok, akik valamely Magyarországon honos, nemzetiségi listát állító nemzetiséghez tartoznak, szintén csütörtökön 16 óráig kérhetik, hogy a központi névjegyzékben tüntessék fel a nemzetiséghez tartozásukat az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal. A választópolgárok legkésőbb április 9-én kérhetik törlésüket a nemzetiségi névjegyzékből.

A látássérült választópolgárok szintén csütörtökön 16 óráig igényelhetik a Braille-írással ellátott szavazósablont.

Kiemelték: a kérelmek elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújthatóak bármely választási irodában, a külképviseleti névjegyzéki kérelem pedig a külképviseleti választási irodában is benyújtható.

Közölték azt is, a nemzetközi megfigyelőknek az NVI-nél kell benyújtaniuk regisztrációs kérelmeiket, a jóváhagyott regisztrációkat pedig közzéteszik a hivatalos honlapon.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az érintettek időben nyújtsák be kérelmeiket, mert a határidők jogvesztőek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2-2,5-szeresére emelkednének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
