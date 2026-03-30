Csütörtökön 16 óráig lehet kérni az átjelentkezést és a külképviseleti névjegyzékbe vételt

Április 2-án, csütörtökön 16 óráig nyújthatják be a választópolgárok az átjelentkezéssel, a nemzetiségi és külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos kérelmeiket, és igényelhetnek Braille-írásos szavazósablont a választásra – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a honlapján hétfőn.

Fotó: ZenitX / Shutterstock

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak, csütörtökön 16 óráig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, és élhetnek választójogukkal a 149 külképviselet egyikén.

Azok, akiket már felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, április 8-án 16 óráig kérhetik törlésüket a külképviseleti névjegyzékből.

Ugyancsak csütörtökön 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik magyarországi szavazókörbe azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakcímük szerinti szavazókör területén tartózkodnak.

Az átjelentkező választópolgárok április 9-én 16 óráig vonhatják vissza az átjelentkezési kérelmeiket.

Azok a választópolgárok, akik valamely Magyarországon honos, nemzetiségi listát állító nemzetiséghez tartoznak, szintén csütörtökön 16 óráig kérhetik, hogy a központi névjegyzékben tüntessék fel a nemzetiséghez tartozásukat az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal. A választópolgárok legkésőbb április 9-én kérhetik törlésüket a nemzetiségi névjegyzékből.

A látássérült választópolgárok szintén csütörtökön 16 óráig igényelhetik a Braille-írással ellátott szavazósablont.

Kiemelték: a kérelmek elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújthatóak bármely választási irodában, a külképviseleti névjegyzéki kérelem pedig a külképviseleti választási irodában is benyújtható.

Közölték azt is, a nemzetközi megfigyelőknek az NVI-nél kell benyújtaniuk regisztrációs kérelmeiket, a jóváhagyott regisztrációkat pedig közzéteszik a hivatalos honlapon.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az érintettek időben nyújtsák be kérelmeiket, mert a határidők jogvesztőek.