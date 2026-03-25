A világ élvonalába tart a magyar tudomány

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot az Országgyűlés állította fel 2024-ben annak érdekében, hogy a magyar kutatási ökoszisztémának – hasonlóan más országok központi kutatóintézet-hálózataihoz, legyen egy jól szervezett, nagy területeket átfogó, egységes hálózati logikában működő kutatási intézet-hálózata. A HUN-REN törvény alapján tavaly októberben a HUN-REN költségvetési szervezetből önálló, független, sajátos jogállású szervezetté vált. Ez a változás milyen pozitívumokat hozhat a tudományos kutatói munkában?

– Magyarországon a kutatóhelyek hálózatba foglalása már régi törekvés, egészen 1923-ig, az egyik legjelentősebb magyar kultúrpolitikus, gróf Klebersberg Kunó kultuszminiszterségéig nyúlik vissza. Az intézeti struktúra kiépülése azonban már a XIX. század második felében elkezdődött. Ez a fejlődési folyamat viszont 1949-ben megszakadt, amikor a kommunista rendszer szovjet mintára átalakította, központosította a tudománypolitikát és az intézményi rendszert. A HUN-REN megújult szervezeti struktúrája ugyanakkor korszerű nemzetközi mintákat követ, mint amilyen például az izraeli Weizmann Intézet, vagy a két svájci szövetségi egyetem és négy nemzeti kutatóintézet integrálásával felállított ETH Domain. De ugyanilyen példákat találhatunk Németországban, Franciaországban, Szingapúrban vagy Japánban is. A fejlett országokban mindenütt van a csúcskutatásokat végző és koordináló, a tudományegyetemek mellett létező szervezet. Magyarországon is szükségessé vált egy olyan központi kutatói szervezet, ami összefogja és koordinálja a zászlóshajó jellegű, nagy kutatási kihívást jelentő területeket.

Fotó: Polyák Attila

De miért is fontos ez? Amikor szigetszerűen folynak a kutatások, amikor az intézetek, de néha még a kutatócsoportok között is esetleges az információáramlás, akkor szükségszerűen szétforgácsolódik mindaz a közös érték, amit csak egy jól és központilag szervezett kutatási háttérintézmény biztosíthat a tudósok számára. Erre kiválóan működő példákat láthatunk többek között, Izraelben vagy Dél-Koreában. Ha van egy jól szervezett központi kutatóhálózat, az igen nagy mértékben képes hozzájárulni egy ország tudományos, sőt, gazdasági életének a fellendüléséhez is.