Ez biztos kiveri a biztosítékot Magyar Péternél: már a 444 főszerkesztője is fölényes Fidesz-győzelmet vár + videó

Megtámadták Szilágyi Ákost a balos plakátrongálók, fényes nappal öntötték le vörös festékkel + videó

Festékkel öntöttek le Budapesten egy kormánypárti szimpatizánst, miután felelősségre vont egy tiszás plakátrongálót.

Gábor Márton
2026. 03. 25. 7:29
– Ez volt a hála, amiért szembeszálltam a plakátrongálókkal – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Szilágyi Ákos. A Mikszáth-díjas újságíró, a Fidesz–KDNP szimpatizánsa mindeközben azt mutatta, hogy miként öntötte le egy balos aktivista vörös festékkel. A Nemzet zászlója kezdeményezés megálmodója a videóban kiemelte, az eset a Fogarasi úton történt, fényes nappal. A baloldali szimpatizáns épp a kormánypártok plakátjára festett valamit, amikor a közismert jobboldali szimpatizáns számon kérte őt. A baloldali aktivista erre leöntötte őt festékkel, majd elszaladt. Lapunk megkeresésére Szilágyi Ákos elmondta, a festék a szemébe is belefolyt, így ezért és a rongálás okán 

rendőrségi feljelentést tett ellene elkövetett súlyos testisértés, becsületsértés, továbbá garázdaság miatt. A tettes megtalálásához a videót megtekintők segítségét kéri.

Nem ez az első eset, hogy a kormánypárti szavazókra, aktivistákra támadnak a tiszások, vagy más baloldali szimpatizánsok. Nemrég egy olyan felvétel is nyilvánosságra került, amelyben rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számon kérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számon kérte, hogy miért rongál, a férfi egyszerűen rátámadt, és többször megütötte. 

Mint ismert, egyre több vállalhatatlan figura gyülekezik Magyar Péter és a Tisza Párt körül. Ilyen Wunderlich Dániel, az idős fideszes aktivistákkal üvöltöző tiszás influenszer is. A férfiről furcsa, sok esetben egyenesen megdöbbentő videók keringenek a közösségi médiában. Az influenszer a TikTokon és az Instagramon egyaránt egy Thanos Plein elnevezésű profilra tölt fel tartalmakat.

Forrás: Facebook/Dániel Wunderlich

Egy, a férfi által nemrég feltöltött videóban a magát példaképnek tartó tiszás influenszer például azt ecseteli, hogy milyen pozitív hatásai vannak a koksznak, majd pedig megjegyezte, ő személy szerint már hetek óta nem használ szteroidokat. 

Három hete nem kokszoltam, demotivált vagyok, nincs kedvem edzeni, szarul érzem magam, rossz a közérzetem. Kipróbáltam, nem rossz, regeneráció, mindig b…szni akarsz, gyors minden, fejlődés tök jó

– mondta el a videóban a férfi, aki természetesen mindezt egy kormányellenes rigmust ábrázoló pólóban magyarázta. 

A tiszás influenszer emellett számos videójában oktatja arról a fiatalabb generációt, hogy mennyire sikkes és menő, ha a nőkkel bunkón, ridegen viselkednek a férfiak. Ugyanakkor láthatóan számos, az influenszer által a TikTok-oldaláról időközben eltávolított videó azóta már nevetség tárgyává vált a közösségi médiában. Egy ilyen felvételen a tiszás influenszer például arról beszél:

Lényeg az, hogy srácok, megb…sztam őket, nyilván szarásig, véresre b…sztam őket, nyilván én ilyen vagyok, megadom a módját mindennek.

A felvétel természetesen rövid időn belül vicc tárgyává vált, és a következő felhasználó már egy olyan felirattal tette közzé:

„Az a bizonyos fogyatékos haverod, aki állandóan hazudik.” 

A szóban forgó kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan Győrben a Fidesz standjánál dolgozó idős aktivistákat. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.

Hol van az 1,7 milliárd?

– ordította az idős aktivisták fülébe. A bejegyzésében büszkén azt írta: a fiatal aktivisták sem tudtak felelni a kérdésére.

 

Borítókép: A megtámadott kormánypárti férfi (Forrás: Facebook)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
