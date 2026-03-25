Megtámadták Szilágyi Ákost a balos plakátrongálók, fényes nappal öntötték le vörös festékkel + videó

– Ez volt a hála, amiért szembeszálltam a plakátrongálókkal – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Szilágyi Ákos. A Mikszáth-díjas újságíró, a Fidesz–KDNP szimpatizánsa mindeközben azt mutatta, hogy miként öntötte le egy balos aktivista vörös festékkel. A Nemzet zászlója kezdeményezés megálmodója a videóban kiemelte, az eset a Fogarasi úton történt, fényes nappal. A baloldali szimpatizáns épp a kormánypártok plakátjára festett valamit, amikor a közismert jobboldali szimpatizáns számon kérte őt. A baloldali aktivista erre leöntötte őt festékkel, majd elszaladt. Lapunk megkeresésére Szilágyi Ákos elmondta, a festék a szemébe is belefolyt, így ezért és a rongálás okán

rendőrségi feljelentést tett ellene elkövetett súlyos testisértés, becsületsértés, továbbá garázdaság miatt. A tettes megtalálásához a videót megtekintők segítségét kéri.

Nem ez az első eset, hogy a kormánypárti szavazókra, aktivistákra támadnak a tiszások, vagy más baloldali szimpatizánsok. Nemrég egy olyan felvétel is nyilvánosságra került, amelyben rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számon kérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számon kérte, hogy miért rongál, a férfi egyszerűen rátámadt, és többször megütötte.

Mint ismert, egyre több vállalhatatlan figura gyülekezik Magyar Péter és a Tisza Párt körül. Ilyen Wunderlich Dániel, az idős fideszes aktivistákkal üvöltöző tiszás influenszer is. A férfiről furcsa, sok esetben egyenesen megdöbbentő videók keringenek a közösségi médiában. Az influenszer a TikTokon és az Instagramon egyaránt egy Thanos Plein elnevezésű profilra tölt fel tartalmakat.

Forrás: Facebook/Dániel Wunderlich

Egy, a férfi által nemrég feltöltött videóban a magát példaképnek tartó tiszás influenszer például azt ecseteli, hogy milyen pozitív hatásai vannak a koksznak, majd pedig megjegyezte, ő személy szerint már hetek óta nem használ szteroidokat.

Három hete nem kokszoltam, demotivált vagyok, nincs kedvem edzeni, szarul érzem magam, rossz a közérzetem. Kipróbáltam, nem rossz, regeneráció, mindig b…szni akarsz, gyors minden, fejlődés tök jó

– mondta el a videóban a férfi, aki természetesen mindezt egy kormányellenes rigmust ábrázoló pólóban magyarázta.