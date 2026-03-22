brüsszeltámogatástisza pártVálasztás 2026Magyar Péter

Fordulat jöhet a kampányban: egy kiszivárgott bizonyíték mindent megváltoztathat

Brüsszel az áprilisi választások kimenetelére figyel, és a háttérben már számolnak a következményekkel. A Politico szerint egy esetleges kormányváltás megnyithatja az utat az Ukrajnának szánt támogatások előtt, miközben a kampányban új fordulatot hozhat egy közelgő jelentés.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 12:39
Brüsszel már április 12-re készül – ezt nem is titkolják. A brüsszeli politikai körökhöz közel álló Politico arról írt, hogy a döntéshozók az áprilisi választások eredményére várnak: ha Magyar Péter nyer, szerintük támogatást kaphat az Ukrajnának szánt hadikölcsön. Milyen kampányt hozhat az utolsó 23 nap?  – teszi fel a kérdést a Mandiner.  A Mesterterv legutóbbi adásából kiderül!

Brüsszelben „próbálnak úgy tenni, mintha ez nem lenne, de a bürokratikus rendszerek nem képesek álcázni magukat” – mondta a kérdés kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint 

ezért egyértelmű az összefüggés Kijev és a Tisza Párt között.

A Nézőpont Intézet vezetője úgy látja: napokon belül nyilvánosságra kerülhet egy jelentés, amely – ha alátámasztja a gyanút – komoly fordulatot hozhat a kampányban. 

Az egy új lendületet fog adni a kampánynak, ha valódi bizonyíték lesz – nem úgy, mint 2022-ben, hogy csak a választás után, hanem most, 2026-ban már a választás előtt – egy külföldi illegális támogatásra az egyik politikai erővel szemben.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt nemcsak Kijev, hanem Brüsszel irányából is támogatást élvezhet. Mint fogalmazott, szerinte több jel is arra utal, hogy a párt kedvező fogadtatásban részesül európai politikai körökben. 

A Nézőpont Intézet vezetője példaként említette Manfred Weber személyét, valamint a pénzügyi támogatásokat, továbbá azt a müncheni találkozót, ahol Magyar Péter saját elmondása szerint rövid idő alatt kilenc európai néppárti vezetővel egyeztetett.

Hozzátette: az sem egyértelmű, hogy Magyar Péter találkozott-e Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki szintén a városban tartózkodott az esemény idején.

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott: 

Az biztos, hogy (Zelenszkij és Magyar – a szerk.) együttműködnek egymással. Kérdés, hogy a sok rejtett szoba egyikében nem beszélték-e meg előre, hogy az ő együttműködésük szent és sérthetetlen.

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond március 15-én (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

