A Mandiner riportere feljelentette a rátámadó ellentüntetőt + videó

A Mandiner riportere feljelentette a rátámadó ellentüntetőt + videó

Gulyás Virág azért döntött a feljelentés mellett, miután Törökszentmiklóson agresszívan lépett fel vele szemben egy ellentüntető, mert nem akar félelemben élni, és mert az elmúlt időszakban egyre több támadás éri a munkájukat végző újságírókat.

2026. 03. 30. 7:14
Ahogy arról mi is beszámoltunk , Gulyás Virágot, a Mandiner munkatársát Orbán Viktor törökszentmiklósi nagygyűlésén egy ellentüntető sértegette, majd fizikai támadást is intézett az újságíró ellen. „Én nem szeretném a munkámat úgy végezni, hogy közben azon kell izgulnom, hogy ma ki támad meg” – mondta videójában a riporter.

Gulyás Virág ezért feljelentést tett a férfi ellen.

A videóhoz azt írta, a férfi azóta is fenyegeti őt, sőt a szüleit is. Az újságíró az utóbbit végképp elfogadhatatlannak tartja. Hozzátette, ez az ügy nem csak róla szól, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban több kollégáját is megtámadták, és ez elfogadhatatlan egy olyan országban, ahol sajtószabadság van. A riporter szerint ebben nagy felelősségük van az ellenzéki képviselőknek, akik nem egyszer támadták meg akár verbálisan, akár fizikálisan is a nekik nem tetsző újságírókat. Hogyha ők, mint köztisztviselők vagy közszereplők ezt normalizálják, akkor mit várunk azoktól az emberektől, akik ellentüntetőként megjelennek az utcán? – tette fel a kérdést a riporter. 

Gulyás Virág azt is írta a videóhoz, hoyg a sajtó- és szólásszabadság nem azt jelenti, hogy ha a kormányt szidod, akkor szabad mindent, de amikor konzervatívként a munkádat végzed, az már propaganda.

Ezt csak MP hitette el veletek. Ti meg elhittétek, hogy bármit lehet. A különbség annyi, hogy őt védi a gyenge pasik mentelmi joga, míg titeket nem

– írta a riporter.

A videóban hangsúlyozta, a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás, illetve a garázdaság között van egy vékony mezsgye, amit ha átlép az illető, onnantól büntethető.

A szólásszabadság nem azt jelenti, hogy minden megengedett, ezért tesz feljelentést az őt megtámadó férfi ellen.

Borítókép: Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa


Kimaradni a világháborúból

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

