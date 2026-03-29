Orbán Viktor: Zelenszkij terve nem sikerült, és április 12-én sem fog + videó

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök minden választáson kedvet kap, hogy elinduljon, csak otthon nem – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor békéscsabai beszédéből töltött fel egy felvételt, amelyen arról beszélt, hogy Zelenszkij hogyan próbál beavatkozni az áprilisi magyar választásokba. Felidézte: az ukrán elnök azt remélte, a Barátság kőolajvezeték elzárásával Magyarországon gazdasági káoszt tud okozni.

– Hiszen ha olajhiány van, megáll az élet. Nem csak az önök személyes élete, a magyar gazdaság is megáll. Ha ezer forint magasságába megy fel az üzemanyag ára, káosz tör ki. Ez volt a terv, ezt kellett kivédeni – magyarázta a kormányfő, majd rámutatott: miközben Európában mindenhol megy fölfele az üzemanyag ára, Magyarországon van egy védett ár.

Úgyhogy Zelenszkij terve nem sikerült. Nem sikerült most, és nem fog sikerülni április 12-én sem

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

