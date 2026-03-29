Orbán ViktorUkrajnaVálasztás 2026országjárás

Orbán Viktor: Zelenszkij terve nem sikerült, és április 12-én sem fog + videó

Zelenszkij azt remélte, Magyarországon gazdasági káoszt tud okozni – többek között erről beszélt békéscsabai országjárásán a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: Zelenszkij terve nem sikerült, és nem fog sikerülni április 12-én sem.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 21:10
Vetési nap Mezőfalván Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Volodomir Zelenszkij ukrán elnök minden választáson kedvet kap, hogy elinduljon, csak otthon nem – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor békéscsabai beszédéből töltött fel egy felvételt, amelyen arról beszélt, hogy Zelenszkij hogyan próbál beavatkozni az áprilisi magyar választásokba. Felidézte: az ukrán elnök azt remélte, a Barátság kőolajvezeték elzárásával Magyarországon gazdasági káoszt tud okozni.

– Hiszen ha olajhiány van, megáll az élet. Nem csak az önök személyes élete, a magyar gazdaság is megáll. Ha ezer forint magasságába megy fel az üzemanyag ára, káosz tör ki. Ez volt a terv, ezt kellett kivédeni – magyarázta a kormányfő, majd rámutatott: miközben Európában mindenhol megy fölfele az üzemanyag ára, Magyarországon van egy védett ár.

Úgyhogy Zelenszkij terve nem sikerült. Nem sikerült most, és nem fog sikerülni április 12-én sem

 – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő beszédéről készült tudósításunkat ebben a cikkben tudja elolvasni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Békéscsabán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
