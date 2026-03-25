Mesterségesintelligencia-képzés indult a szakképző iskolákban

– A magyar szakképzési modell egész Európának utat mutat, és a magyar fiatalok sikerét erősíti – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter az egri Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban tartott Kérdezd a minisztert elnevezésű fórum után.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Hankó Balázs kiemelte: a magyar szakképzés versenyképes tudást és ismeretet ad, és egyszerre nyújt lehetőséget a szakmában való elhelyezkedésre, valamint továbbtanulásra a megújult hazai felsőoktatásban. Tavaly 82 százalékkal többen jelentkeztek a felsőoktatásba valamelyik szakképző intézményből, mint négy évvel korábban.

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum által szervezett fórumon – amely a 29. állomása volt a Kérdezd a minisztert programsorozatnak – a kérdések jelentős része a mesterséges intelligenciáról szólt – mondta. Ennek kapcsán a tárcavezető jelezte:

márciustól az ország mind az 512 állami szakképző intézményében elindult a mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzés, amelyet 2025 őszén egy 63 intézmény bevonásával megvalósult mintaprogram előzött meg.

Így mostantól minden szakképző intézménybe járó 9. osztályos, azaz mintegy 50 ezer fiatal tanulmányainak része a mesterséges intelligenciával összefüggő ismeretanyag – tette hozzá.

Az egri fórumon hangsúlyos téma volt az is, miért éri meg a fiataloknak a szakképzést választaniuk – közölte Hankó Balázs. Szavai szerint a résztvevők maguk is megállapították, hogy a magyar szakképzés versenyképes, és büszkék rá, hogy a részesei lehetnek.

A magyar Európa harmadik legjobb szakképzése, és az Egerben ugyancsak szerdán tartott robotika témájú kiállítás és gyakorlati nap is bizonyítja, hogy a hazai szakképzés az informatika területén az élvonalban van

– emlékeztetett a miniszter.

A miniszter az eseményen arról is beszámolt, hogy

újabb 300 millió forinttal bővült az a 488 milliárd forintos fejlesztési program, amely részben már lezajlott, egy része pedig éppen most valósul meg a szakképző intézményekben.

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum öt iskolája részesült szakképzési forrásbővítésben, amelyet infrastruktúra-fejlesztésre fordíthatnak.