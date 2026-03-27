Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Egészen megdöbbentő interjúban vallott egy volt ukrán ügynök, állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra és a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra. A megdöbbentő beszélgetés középpontjában az a soha nem látott akció áll, amikor a hatóságok lecsaptak egy Ukrajnába tartó pénzszállítmányra. A rengeteg kérdést felvető, úgynevezett aranykonvoj hatalmas értéket – több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat – szállított.

Az egyik legnagyobb kérdés az: honnan származik ez a pénz, és mire használják?

A volt ügynök szerint:

Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy feketepénz. Az ukrán hadsereg feketepénze… nincs hivatalos nyoma, és ezzel mindent megoldanak.

A riportalany többek között elárulta azt is, hogy szerinte az aranykonvoj magyarországi útja nem egyedi eset: állítása szerint több ilyen szállítmány is áthaladt már Magyarországon, és a pénz egy része itt is maradhatott.

Az exkluzív interjú megdöbbentő részletei a mai, 18.00-kor kezdődő Tényekben.

Brutális pénzek

Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés alá vont egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. A gépjárműben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak: a beszámoló szerint mintegy 35 millió eurót, 40 millió dollárt, valamint aranytömböket szállítottak.

Az eset kapcsán az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyében. A javaslat szerint a NAV-nak hatvan napja lesz a vizsgálat lefolytatására, és azt is tisztáznia kell, hogy az átszállított készpénz és arany egy részét felhasználták-e Magyarországon. Amennyiben igen, a hatóságnak azt is meg kell állapítania, hogy

kikhez vagy mely szervezetekhez kerülhetett a vagyon,

illetve részesülhettek-e belőle magyarországi bűnszervezetek,

az országban jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek.

Ukrajnából vissza az USA-ba

A miniszterelnök ma újabb fejleményekről számolt be. Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra. Ezzel más megvilágításba került a Magyarországon elfogott ukrán aranykonvoj ügye is. Orbán Viktor elmondta:

kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben.

Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek. Az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: