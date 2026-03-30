Kocsis Máté: Hann Endre polgárháborús helyzetet készít elő + videó

Hann Endre polgárháborús helyzetet készít elő – közölte Kocsis Máté a Bayer-show vendégeként. A Fidesz frakcióvezetője szerint jó lenne, ha a Medián vezetője – ahogy korábban erről ő maga beszélt – valóban visszavonulna április 12-e után, mert a hazug és torz közvélemény-kutatásai kizárólag arra alkalmasak, hogy a magyar választók demokratikusan meghozott döntését utólag kétségbe lehessen vonni nemzetközi téren is, meg Magyarországon is.

Tehát jó lenne, hogyha elhúzná ő is a csíkot. Ne úgy, mint a Radnai, hanem úgy, ahogy illik ilyenkor

– jegyezte meg Kocsis Máté.