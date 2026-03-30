Kocsis Máté: Magyar Péter még mindig lóg egy rendes drogteszttel + videó

Kocsis Máté: Magyar Péter még mindig lóg egy rendes drogteszttel

Negatív lett a drogteszt eredménye – közölte Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videójában. „Innen is csókoltatom Magyar Pétert, és az lenne a legjobb, hogyha ő is nem egy sumák külföldi, előre lebeszélt sufniba menne, hanem eljönne ide a megbízható, magyar bíróságok által használt SOTE Orvostani Intézetébe is” – üzente a Tisza-vezérnek a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 30. 10:15
Magyar Péter még mindig lóg egy rendes drogteszttel – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videójához írt bejegyzésében Kocsis Máté. 

„Miután belém is belém kötött Magyar Péter ebben az ügyben, mert már annyira vagdalkozik, meg csapkod, ugye most én is elmentem, nem egy bécsi sumák, ilyen sufni műhelylaborba, hanem ide a SOTE-ra, erre kijelölt helyre, ahova egyébként a bíróságok, rendőrség is küldi hivatalos eljárásban a pácienseket ” – idézte fel az előzményeket a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

A politikus közölte, a vizsgálati eredményei megérkeztek. 

„Éppen tegnap jött meg az eredménye, 210 anyagra szűrtek rá, tehát lényegében az összesre, és mindegyik negatív lett”– jelezte. 

„Úgyhogy innen is csókoltatom Magyar Pétert, és az lenne a legjobb, hogyha ő is nem egy ilyen sumák külföldi, előre lebeszélt sufniba menne, hanem eljönne ide a megbízható, magyar bíróságok által használt SOTE Orvostani Intézetébe is” – üzente a Tisza-vezérnek a politikus, aki korábban már bemutatta a bizonyítékot arról, hogy Magyar Péter kamu drogtesztet csináltatott Ausztriában.  

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Markovics Gábor)


A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
