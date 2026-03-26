Kormányinfó: Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Kocsis MátéUkrán kémbotránytiszás kémbotrány

Kocsis Máté: Megható, de hamis a tiszás rendőr sztorija

Nagyon megható, de hamis a fiatal tiszás rendőr sztorija az ukrán kémbotrányban – kezdi Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője megjegyzi, a tiszások informatikusait ukránok képzik ki.

2026. 03. 26. 11:03
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán az írta, hogy a baloldali propagandasajtó által felkapott Szabó Bence rendőr azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga: a titkosszolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el. Megjegyzi azt is, hogy a Tisza Pártban dolgozó informatikusokat ukránok képezték ki és az ukrán nagykövetséggel tartottak kapcsolatot. Szerinte így ők beszervezett emberek, és már a Tisza Párt megalakulása előtt a szolgálatok látóterében voltak, vagyis valószínűleg már ukrán beszervezettként csatlakoztak Magyar Péterékhez.

Budapest, 2026. március 6. Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője beszédet mond a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel a Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráción Ukrajna Budapesti Nagykövetsége előtt 2026. március 6-án. MTI/Illyés Tibor
Kocsis Máté: A tiszások a drog mellékhatásaként találnak ki sztorikat
Kocsis Máté szerint valójában az lett volna a bűn, ha a magyar titkosszolgálatok nem foglalkoznak velük

A politikus a posztjában így fogalmaz:

A rendőr ebből a kémelhárítási ügyből akar politikai ügyet csinálni a Tisza érdekében, és kamu összeesküvés-elméleteket gyárt, miközben nem ismeri a kémelhárítás világát. A riasztó az, hogy ilyen kiterjedt műveleti tevékenységet folytatnak az ukránok Magyarországon. Erről beszélünk jó ideje.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője leszögezte: 

Meg kell védeni Magyarország biztonságát, és nem azokat támadni, akik ezt a munkát elvégzik!

Kocsis Máté megjegyezte, hogy a rendőrt nem zavarja a Tisza Párt elnökének és alelnökének, Radnai Márknak a drogfogyasztása, pedig az tényleg rendőrségi hatáskör lenne. Szerinte a drog mellékhatása lehet, hogy ilyen sztorikkal állnak elő.

Végül a hozzászólások között a politikus azt írta: 17 nap és kirakjuk őket ukránostul-mindenestül.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu