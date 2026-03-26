Kocsis Máté: Megható, de hamis a tiszás rendőr sztorija

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán az írta, hogy a baloldali propagandasajtó által felkapott Szabó Bence rendőr azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga: a titkosszolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el. Megjegyzi azt is, hogy a Tisza Pártban dolgozó informatikusokat ukránok képezték ki és az ukrán nagykövetséggel tartottak kapcsolatot. Szerinte így ők beszervezett emberek, és már a Tisza Párt megalakulása előtt a szolgálatok látóterében voltak, vagyis valószínűleg már ukrán beszervezettként csatlakoztak Magyar Péterékhez.

Kocsis Máté: A tiszások a drog mellékhatásaként találnak ki sztorikat

Kocsis Máté szerint valójában az lett volna a bűn, ha a magyar titkosszolgálatok nem foglalkoznak velük

A politikus a posztjában így fogalmaz:

A rendőr ebből a kémelhárítási ügyből akar politikai ügyet csinálni a Tisza érdekében, és kamu összeesküvés-elméleteket gyárt, miközben nem ismeri a kémelhárítás világát. A riasztó az, hogy ilyen kiterjedt műveleti tevékenységet folytatnak az ukránok Magyarországon. Erről beszélünk jó ideje.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője leszögezte:

Meg kell védeni Magyarország biztonságát, és nem azokat támadni, akik ezt a munkát elvégzik!

Kocsis Máté megjegyezte, hogy a rendőrt nem zavarja a Tisza Párt elnökének és alelnökének, Radnai Márknak a drogfogyasztása, pedig az tényleg rendőrségi hatáskör lenne. Szerinte a drog mellékhatása lehet, hogy ilyen sztorikkal állnak elő.

Végül a hozzászólások között a politikus azt írta: 17 nap és kirakjuk őket ukránostul-mindenestül.

