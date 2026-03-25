Kocsis Máté elárulta, mire van szükség ahhoz, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja lehessen + videó

– Ukrajna három dolgot akar: vegyék föl mielőbb az Európai Unióba, az Európai Unió finanszírozza Ukrajnát és az amerikai elnök kihátrálása miatt katonai segítséget is elvárnak az európai uniós országoktól. Ebből a háromból, ha jól számolom, hármat mi akadályozunk meg – hangsúlyozta Kocsis Máté egy lakossági fórumon.

A Fidesz frakcióvezetője egyértelművé tette, hogy ha Ukrajna az Európai Unió tagja akar lenni, akkor ideje lenne leszokni arról, hogy halállistákat vezet európai uniós tagállamok rendőri vezetőiről vagy politikusairól, valamint arról is, hogy az ukrán elnök életveszélyesen fenyegesse akár a magyar, akár más tagállam miniszterelnökét.

Ez mifelénk nem szokás

– tette hozzá Kocsis Máté.