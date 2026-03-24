Több mint 31 milliárd forintból korszerűsítik az egészségügyi intézményeket

Európai uniós támogatás segítségével 31,5 milliárd forintból újulnak meg egészségügyi intézmények – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a kisvárdai kórházban tartott sajtótájékoztatóján.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Soltész Miklós emlékeztetett: tavaly Steiner Attila államtitkár vezetésével és a magyar kormány nagyon ügyes tárgyalási taktikájával 85 milliárd forintot tudtak hetven kórházra és húsz mentőállomásra fordítani.

Újabb támogatásra adtuk be a pályázatot 31,5 milliárd forintért, és ebből hat egyházi és két más állami, illetve egy állami és egy civil szervezet egészségügyi intézménye fog megújulni, megszépülni

– fogalmazott az államtitkár.

Megjegyezte:

ebből a keretből a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház 1,887 milliárd forintot kap, amelyet nagyrészt energetikai beruházásokra fordítanak majd.

A Tisza Párt a fejlesztések elmaradásának örvendezett

Az államtitkár Kollár Kinga tiszás képviselő korábbi nyilatkozatára utalva emlékeztetett: volt, aki azon örvendett, hogy magyarországi egészségügyi intézmények, kórházak, rendelőintézetek, adott esetben mentőállomások nem újulnak meg, nem épülnek.

– Óriási küzdelemben voltunk, mert a Tisza Párt azt akarta elérni, hogy ne készüljön el ötven egészségügyi intézmény megújítása, ennek ellenére a kormány további támogatást tudott szerezni a gyógyintézmények megújítására

– hangsúlyozta Soltész Miklós.

Megújul a kisvárdai kórház

Seszták Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője a beruházás részleteiről szólva elmondta: a kisvárdai kórház rehabilitációs osztályának felújítása a nyílászárócserét, a homlokzat- és födémszigetelést, a fűtéskorszerűsítést és napelem telepítését foglalja magába. A kétszáz ágyas kórházi főépület szintén megújul, itt napkollektoros rendszert építenek ki, és cserélik a légkezelő berendezést.

Az épületekben felvonókat alakítanak ki, a teljes gyógyintézményben pedig épületfelügyeleti és -automatikai rendszert telepítenek, valamint teljes rekonstrukció valósul meg a műszaki épületben és irattárban is – sorolta a képviselő.