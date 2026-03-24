Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

Több mint 31 milliárd forintból korszerűsítik az egészségügyi intézményeket

Európai uniós támogatással 31,5 milliárd forintból újulnak meg egyházi, állami és civil fenntartású egészségügyi intézmények – közölte Soltész Miklós. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden, a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban tartott sajtótájékoztatón jelentette be a hírt.

Forrás: MTI2026. 03. 24. 16:02
Törökbálint, 2026. március 23. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a törökbálinti Református Pulmonológiai Centrum fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón az intézmény parkjában 2026. március 23-án. A törökbálinti Református Pulmonológiai Centrum 1,822 milliárd forintból újul meg. MTI/Kocsis Zoltán
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Soltész Miklós emlékeztetett: tavaly Steiner Attila államtitkár vezetésével és a magyar kormány nagyon ügyes tárgyalási taktikájával 85 milliárd forintot tudtak hetven kórházra és húsz mentőállomásra fordítani.

Újabb támogatásra adtuk be a pályázatot 31,5 milliárd forintért, és ebből hat egyházi és két más állami, illetve egy állami és egy civil szervezet egészségügyi intézménye fog megújulni, megszépülni

– fogalmazott az államtitkár.

Megjegyezte: 

ebből a keretből a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház 1,887 milliárd forintot kap, amelyet nagyrészt energetikai beruházásokra fordítanak majd.

 

A Tisza Párt a fejlesztések elmaradásának örvendezett

Az államtitkár Kollár Kinga tiszás képviselő korábbi nyilatkozatára utalva emlékeztetett: volt, aki azon örvendett, hogy magyarországi egészségügyi intézmények, kórházak, rendelőintézetek, adott esetben mentőállomások nem újulnak meg, nem épülnek.

– Óriási küzdelemben voltunk, mert a Tisza Párt azt akarta elérni, hogy ne készüljön el ötven egészségügyi intézmény megújítása, ennek ellenére a kormány további támogatást tudott szerezni a gyógyintézmények megújítására

– hangsúlyozta Soltész Miklós.

 

Megújul a kisvárdai kórház 

Seszták Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője a beruházás részleteiről szólva elmondta: a kisvárdai kórház rehabilitációs osztályának felújítása a nyílászárócserét, a homlokzat- és födémszigetelést, a fűtéskorszerűsítést és napelem telepítését foglalja magába. A kétszáz ágyas kórházi főépület szintén megújul, itt napkollektoros rendszert építenek ki, és cserélik a légkezelő berendezést.

Az épületekben felvonókat alakítanak ki, a teljes gyógyintézményben pedig épületfelügyeleti és -automatikai rendszert telepítenek, valamint teljes rekonstrukció valósul meg a műszaki épületben és irattárban is – sorolta a képviselő.

Hegyi Henrik, a gyógyintézmény főigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: a Szent Damján Görögkatolikus Kórház az elmúlt tíz évben lépésről lépésre haladt előre a fejlesztések területén.

A korábban megvalósult energetikai pályázatok, a napelempark és a napkollektorok telepítése, az épületek hőszigetelése és a nyílászárócsere mellett most lehetőség van arra, hogy energetikai szempontból azokat az épületeket is felújítsák, amelyek a korábbi projektekbe nem kerülhettek bele – hangoztatta.

 

Borítókép: A kisvárdai kórház (Fotó: Szoljon)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
