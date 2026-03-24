Orbán Viktor: Én arra szerződtem, hogy szolgálom a hazámat + videó

– Ha bármit mondanak is, az mindig rólunk szól – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett legújabb videójában, amelyhez azt írta: „Rólatok szól. Hajrá, Fidesz!”
A miniszterelnök a videós összeállításban részleteket mutatott a március 15-i Békemenetről és országjárásának több helyszínéről.
Én arra szerződtem, hogy szolgálom a hazámat
– hangsúlyozta a kormányfő a videóban, majd hozzátette: – Én szolgálom önöket, önök meg szeretnek.
Orbán Viktor országjárása ma Nagykanizsán folytatódik. A miniszterelnök az Erzsébet téren várja az érdeklődőket 18 órakor.
Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol sokan hallgatták meg a helyszínen a miniszterelnök beszédeit.
Orbán Viktor a héten
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára
látogat.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának kecskeméti állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
