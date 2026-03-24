Orbán Viktor országjárásától szenved a Tisza + videó

A március 15-i Békemenet egy mindenki számára érezhető trendfordulót jelentett, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, egyértelműen elbillent a politikai élet a Fidesz irányába – kezdte legújabb kampányértékelő videóelemzését Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: az addigi csendes többség megmutatta magát és most már egyre hangosabb többséggé válik, amelyet erősít, hogy Orbán Viktor múlt hétfőn országjárásba kezdett, melynek keretében minden nap egy-egy vidéki város főterén tart beszédet. Ezek az országjáró események rendkívül sikeresek, a miniszterelnök rendre több embert vonz, mint Magyar Péter, minden eddigi településen megtöltötte Orbán Viktor a főteret.

Érthetően mindez rendkívül zavarja és nyugtalanítja Magyar Pétert és a Tisza-közeli nyilvánosságot, hiszen az volt eddig a narratívájuk, hogy már szinte alig vannak fideszesek, a Tisza 20 százalékkal vezet, még a vidéki településeken is eltűntek a kormánypártok – fogalmazott az elemző. Kiemelte: ezzel szemben az országjárás is megmutatta a Békemenet után, hogy valójában a Fidesz oldalán van a többség, a magyarok nem akarnak se háborút, és nem akarnak engedni az ukrán zsarolásnak, illetve ragaszkodnak az olcsó orosz energiához, melynek köszönhetően fenntartható a rezsicsökkentés.

Éppen ezért Magyar Péter különböző módokon próbálta támadni Orbán Viktor országjárását.

Azt állította, hogy ázsiai statisztákkal töltik meg a tereket, de hagyma- és krumpliosztást is vizionált, legújabban pedig tiszás provokátorokat küld oda a rendezvényekre, azzal igyekszik megzavarni. Ezek a próbálkozásuk ugyanakkor meglehetősen kontraproduktívak, hiszen ezzel csak bemutatja, hogy míg a Tisza csak gyűlölködni és uszítani tud, addig a Fidesz a béke és a biztonság pártja, amely egyébként teret enged az ellenkező véleményeknek is.

Deák Dániel emlékeztetett: míg Orbán Viktor rendezvényén még a legalpáribb tiszás provokátorokat is engedik ordibálni, addig Magyar Péter rendezvényéről még azért is rendőrökkel vitettek el tiltakozókat, mert transzparenst tartottak fel.

Az elemző kitért a tiszás ügynökbotrányra is. Mint mondta, ez egy újabb szintlépés és ugyanabban a keretben értelmezhető, mint amiről az előzőekben beszélt.