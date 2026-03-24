Deák DánielOrbán ViktorVálasztás 2026országjárásTisza

Orbán Viktor országjárásától szenved a Tisza + videó

Videóban elemzi a kampányt Deák Dániel, aki szerint a Tiszát támogató külföldi érdekköröknek az a céljuk, hogy egy olyan kormány kerüljön hatalomra Magyarországon, amely feltétel nélkül kész támogatni Ukrajnát és betiltja az olcsó orosz energiát. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott: titkosszolgálati akciók a kormány ellen, egyre durvább támadások a Tisza-közeli sajtóban és egyre feszültebben viselkedő Magyar Péter – így foglalható össze az elmúlt egy hét, melynek során Orbán Viktor egy rendkívül sikeres országjárásra indult, amely láthatóan nagyon zavarja Magyar Pétert és a Tisza-közeli nyilvánosságot.

Magyar Nemzet
Forrás: XXI. Század Intézet2026. 03. 24. 14:14
Orbán Viktor (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A március 15-i Békemenet egy mindenki számára érezhető trendfordulót jelentett, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, egyértelműen elbillent a politikai élet a Fidesz irányába – kezdte legújabb kampányértékelő videóelemzését Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: az addigi csendes többség megmutatta magát és most már egyre hangosabb többséggé válik, amelyet erősít, hogy Orbán Viktor múlt hétfőn országjárásba kezdett, melynek keretében minden nap egy-egy vidéki város főterén tart beszédet. Ezek az országjáró események rendkívül sikeresek, a miniszterelnök rendre több embert vonz, mint Magyar Péter, minden eddigi településen megtöltötte Orbán Viktor a főteret.

Érthetően mindez rendkívül zavarja és nyugtalanítja Magyar Pétert és a Tisza-közeli nyilvánosságot, hiszen az volt eddig a narratívájuk, hogy már szinte alig vannak fideszesek, a Tisza 20 százalékkal vezet, még a vidéki településeken is eltűntek a kormánypártok – fogalmazott az elemző. Kiemelte: ezzel szemben az országjárás is megmutatta a Békemenet után, hogy valójában a Fidesz oldalán van a többség, a magyarok nem akarnak se háborút, és nem akarnak engedni az ukrán zsarolásnak, illetve ragaszkodnak az olcsó orosz energiához, melynek köszönhetően fenntartható a rezsicsökkentés.

Éppen ezért Magyar Péter különböző módokon próbálta támadni Orbán Viktor országjárását.

Azt állította, hogy ázsiai statisztákkal töltik meg a tereket, de hagyma- és krumpliosztást is vizionált, legújabban pedig tiszás provokátorokat küld oda a rendezvényekre, azzal igyekszik megzavarni. Ezek a próbálkozásuk ugyanakkor meglehetősen kontraproduktívak, hiszen ezzel csak bemutatja, hogy míg a Tisza csak gyűlölködni és uszítani tud, addig a Fidesz a béke és a biztonság pártja, amely egyébként teret enged az ellenkező véleményeknek is. 

Deák Dániel emlékeztetett: míg Orbán Viktor rendezvényén még a legalpáribb tiszás provokátorokat is engedik ordibálni, addig Magyar Péter rendezvényéről még azért is rendőrökkel vitettek el tiltakozókat, mert transzparenst tartottak fel.

Az elemző kitért a tiszás ügynökbotrányra is. Mint mondta, ez egy újabb szintlépés és ugyanabban a keretben értelmezhető, mint amiről az előzőekben beszélt. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője A Fidesz-recept - kampányból kampányba című könyvének bemutatóján a Terror Háza Múzeumban 2023. március 30-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Deák Dániel, XXI. Század Intézet vezető elemzője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Tiszát támogató globális érdekkörök ugyanis mindent hajlandók bevetni annak érdekében, hogy megbuktassák a szuverén magyar kormányt és egy olyan ügynökkormányt ültessenek a helyére, amelyik feltétel nélkül támogatja Ukrajnát, illetve a háborút.

Éppen ezért a választásig hátralévő időszakban még ennél durvább lépésekre is fel kell készülni, amit a jobboldalnak ki kell védenie.

A kutatások kapcsán elmondta: a Nézőpont Intézet friss felmérése is jól jelzi, hogy a Békemenet felrázta a jobboldali tábort és növekedett a Fidesz előnye, elbizakodni ugyanakkor nem szabad, hiszen nem a szimpátia, hanem a leadott szavazatok számítanak. Éppen ezért kiemelt jelentősége van Orbán Viktor országjárásának, hiszen azt a bizonytalan szavazók is figyelik, illetve a mozgósításban is kiemelt jelentősége van.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök a kecskeméti tömeg előtt (Forrás: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
