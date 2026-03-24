Hidvéghi: A tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő + videó

Újabb, minden eddiginél súlyosabb összejátszásra derült fény. Tegnap kirobbant a tiszás ügynökbotrány – fogalmazott Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

„Ez a tiszás ügynökbotrány világosan bizonyítja: ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő. Egy olyan kormányt, amely nem a magyar emberek érdekeit, hanem Ukrajna és Brüsszel követeléseit szolgálja ki” – fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza és Ukrajna összejátszik – akár a magyarok rovására is. De most már az is kiderült: Magyar Pétert külföldi titkosszolgálatokhoz köthető ügynökök segítik

– mutatott rá.

A politikus szerint a nyilvánosságra került hangfelvétel egyértelmű:

a Tisza egy magát újságírónak álcázó kémmel együttműködve már egy ukránbarát kormány összeállításán dolgozik.



Mit jelentene egy ilyen ukránbarát ügynökkormány?

A kérdésre a választ az államtitkár három pontban foglalta össze:

Nem tudna nemet mondani a háborúból való kimaradásra.

Nem tudna nemet mondani arra, hogy Ukrajna kapja a magyarok pénzét.

Nem tudna nemet mondani arra, hogy elvágják Magyarországot az olcsóbb energiától.



Egy ilyen kormány nem Magyarországot képviselné – hanem Ukrajna és Brüsszel érdekeit

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, a magyaroknak van lehetőségük tiltakozni, megállítani az ukrán és brüsszeli befolyást.

Most kell világosan és határozottan dönteni. Mondjunk nemet az ukrán befolyásra! Mondjunk NEM-et az ügynökkormányra! Most a nemzeti petíció kitöltésével, április 12-én pedig a választáson

– hívta fel a figyelmet a politikus, aki úgy zárta videóját:

„Ne hagyjuk, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!”

Amint arról beszámoltunk, a kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció határidejét, így még bárki kitöltheti. Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, már bőven meghaladta a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma.