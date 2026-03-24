Kovács Zoltán: Nem kérünk ügynökkormányt, külföldről irányított Magyarországot

A magyarok nemzeti kormányt akarnak. Olyat, amelyik értük dolgozik, nem ellenük – mutatott rá az államtitkár.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 11:43
Hétfőn kirobbant a tiszás ügynökbotrány, és amit eddig csak sejtettünk, most egyre világosabbá válik – hívta fel a figyelmet Kovács Zoltán közösségi oldalán.

Budapest, 2026. március 21. Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én. MTI/Balogh Zoltán
Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára bejegyzésében rámutatott:

A Magyar Péter nevével fémjelzett Tisza-kör nem egyszerűen politikát csinál. Olyan hálózat rajzolódik ki, ahol magukat újságírónak álcázó emberek dolgoznak együtt külföldi érdekekkel – Magyarország ellen.

Leszögezte: ez már nem vita, ez beavatkozás.

Brüsszelből és Volodimir Zelenszkij irányából egyértelmű a nyomás: egy ukránpárti, kívülről vezérelt külügyet akarnak ránk erőltetni. Egy olyan kormányt, amely nem a magyarok, hanem idegen érdekek szerint dönt

– hangsúlyozta Kovács Zoltán, majd feltette a kérdést: Ez lenne az „új politika”?

Mit várhatunk egy olyan közegtől, ahol kémekkel, álújságírókkal és háttéralkukkal építkeznek? A kormánypárti politikus szerint a válasz egyszerű:

  • Mi nem kérünk ügynökkormányból
  • Mi nem kérünk külföldről irányított Magyarországból
  • Mi nem kérünk háborúpárti politikából

– sorolta.

A magyarok nemzeti kormányt akarnak. Olyat, amelyik értük dolgozik – nem ellenük

– szögezte le Kovács Zoltán. „És ezt nem fogjuk hagyni” – zárta bejegyzését.

Mint arról beszámoltunk : nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a magyar külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit. A Nemzetbiztonsági Bizottság kedden rendkívüli ülést tart a tiszás ügynökbotrány miatt.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
